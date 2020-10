Elvis García, profesor de Salud Púbica por la Universidad de Harvad: "Habrá que convivir con el coronavirus varios años"

Este fin de semana se ha constatado que el aumento de contagios en Europa, por ahora, es imparable. Ante esta situación, Elvis García, profesor de Salud Púbica por la Universidad de Harvad, responde en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cree que los toques de queda son una fórmula acertada?

Los toques de queda y las restricciones hemos visto que son medidas muy efectivas, por lo que deberíamos hacer algo así ahora que nos ha pillado el toro, pero hay que tener en cuenta que corremos el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad.

¿Qué podemos esperar de cara a las próximas Navidades?

Si no hacemos algo, los casos van a seguir subiendo. Espero que el Gobierno se ponga las pilas y empiece a hacer lo que no ha hecho hasta ahora. Ni el Gobierno español ni la mayoría de los gobiernos europeom que deben hacer test y rastreos. Además, la mayoría de la gente tiene responsabilidad con el distanciamiento y el uso de máscaras.

¿Va a haber menos gripe este año?

Lo lógico sería que hubiera menos gripe porque la gente está utilizando las mascarillas y se separa unos de otros. Pero claro, aunque haya menos casos de gripe, si tenemos casos de covid, la situación será mucho peor que un invierno normal.

¿Qué considera que se estamos haciendo mal?

Lo primero es que lo que hay que hacer lo tienen que dictar los profesionales de salud pública y no el Gobierno o los tribunales. Lo segundo es que hay que hacer test y más rastreo del que se hace y, cuando se hagan, no hablaremos de confinamientos porque con eso podemos controlar el virus.

¿Debemos aprende a convivir con el virus?

Varias vacunas llegarán dentro de unos meses, pero la vacuna de por sí no va a solucionar el tema del virus. La vacuna seguramente no será 100% efectiva y no todo el mundo se va a vacunar, así que al final tendremos que aprender a convivir para largo, en los próximos años, seguramente.