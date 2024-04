El drama de una joven al desarrollar alergias en casi todos los alimentos: "Los órganos dejaron de funcionar"

Las alergias pueden aparecer en cualquier momento. Aunque en la mayoría de ocasiones pueden ser pasajeras, en otras puede dificultar el día a día. Es el caso de Amy Francis-Smith, una mujer que comenzó a desarrollar intolerancias a la mayoría de alimentos.

La mujer, que vive en Leicester, en Inglaterra, comenzó a sentirse mal en el año 2015 con numerosos platos de comida. Cada vez que probaba algo tenía una reacción alérgica. La situación se agravó tanto que su dieta comenzó a reducirse hasta quedarse solo con cuatro alimentos: carne de vaca, peras, calabacín y arroz.

Incluso desarrolló alergia a alimentos como el agua carbonatada y a ambientadores o a las temperaturas extremas de calor y frío. La joven acudió a los médicos, pero le dijeron que sus síntomas eran psicosomáticos o incluso autoinfligidos.

"La vida durante la última década ha sido inexplicablemente difícil en ocasiones. He sufrido, he padecido dolor, me han abierto en canal sin anestesia y he estado a punto de perder la vida. Prácticamente todos los órganos dejaron de funcionar y visité casi todos los departamentos del hospital", explica en su cuenta de Instagram.

"Tenía reacciones a todo, he llegado a defecar sangre, tener úlceras en los intestinos y necesitar enemas dos veces al día", recuerda.

El diagnóstico llegó dos años después

No fue hasta dos años después cuando llegó un diagnóstico concreto. Le comunicaron que padecía el síndrome de activación de mastocitos. Se trata de una condición que afecta a las células responsables de liberar químicos que causan inflamación y reacciones alérgicas en el cuerpo. También padece la enfermedad de Crohn y el síndrome de Ehlers-Danlos, trastornos hereditarios que afectan el tejido conectivo.

"Las pruebas de inflamación estaban tan fuera de los gráficos que pensaron que había habido un error del sistema", recuerda de aquel entonces.

Descubrir qué le ocurría fue un punto de inflexión. Su vida dio un giro. Con el apoyo de su familia y su pareja, la joven comenzó a recuperarse. "Ahora tengo libertad, libertad total. Por fin mi vida vuelve a ser mía, los problemas del pasado ya no me persiguen y todo parece como su hubiera pasado hace otra vida. Estoy en el mejor momento de mi vida", ha asegurado.

La mujer pudo superar sus alergias y reacciones gracias a la combinación de la reducción del estrés, control de la nutrición y reducción de la inflamación.

