Afectadas por el anticonceptivo Essure denuncian que han sido envenenadas: "Tenemos residuos metálicos en nuestro cuerpo"

Llevan años peleando. Algunas de ellas cansadas de tener que explicarse una y otra vez e incluso de sentir que sus molestias no se toman en serio. Un cansancio extremo, dolores en distintas partes del cuerpo, caída del cabello, dificultad para dormir, artrosis, pérdida de dientes… Una lista interminable -y variable según el caso- de secuelas después de haberse colocado un anticonceptivo que, aseguran, las he envenenado.

Se trata del Essure. Un dispositivo que un profesional de la ginecología colocaba de manera similar a otros dispositivos intrauterinos (DIU). Se presentaba como un anticonceptivo permanente, con el mismo efecto que la ligadura de trompas pero sin necesidad de pasar por el quirófano, nada más colocarlo la paciente regresaba a casa con normalidad.

Algunas han perdido las trompas y el útero

Los problemas, aseguran las afectadas, no tardaron en llegar. Y con ellos la necesidad de extraer el dispositivo, que en muchos casos no fue tan sencilla. Algunas han perdido las trompas e incluso el útero. Más de medio millón de mujeres en todo el mundo se colocaron el Essure, 80.000 en España, y algunas aseguran que no fueron correctamente informadas ni atendidas a posteriori y que han visto completamente limitada su vida.

"El dispositivo se puso en un órgano que es fundamental para las mujeres, un órgano que nos protege de las enfermedades autoinmunes. Un órgano que además fluctúa tanto con la menstruación como con el orgasmo, y que no puede liberarlos si tiene dentro un dispositivo rígido como es el Essure", relata Sabela Landín, presidenta de la Asociación Essure Galicia.

Hoy en Santiago se han celebrado varios juicios sobre estos casos y a las puertas del juzgado se han reunido varias afectadas para visibilizar su situación, para dar a conocer sus historias y que se tenga en cuenta el daño irreversible que han sufrido. "Llevamos más de seis años investigando el daño por el Essure, tenemos más de 52 estudios de distintas universidades que demuestran que ese daño existe", asegura Sabela, también afectada por el dispositivo. "Son 52 estudios, el daño está más que contrastado".

Han tenido que dejar de trabajar

Junto a ella varias afectadas más. Mujeres que han tenido que dejar sus trabajos y para las que algo tan sencillo como utilizar el transporte público se convierte en una odisea. "No podemos", dice Sabela, y añade: "Tenemos residuos plásticos y metálicos en nuestro cuerpo". Esos residuos serían los causantes del Síndrome de Sensibilización Central, y con él todo el conjunto de síntomas con los que tienen que vivir.

Piden que se les indemnice y que tanto Bayer, la farmacéutica que comercializa el Essure, como el servicio público de salud que aprobó su uso, asuman sus responsabilidades en este tema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com