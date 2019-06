Mantienen la "perspectiva positiva" a pesar de que las llamas avanzan sin control en Madrid y Toledo

Cientos de efectivos trabajan para intentar controlar el incendio en Cadalso y Cenicientos, que ha quedado "partido en dos". La UME está abriendo ya cortafuegos artificiales y se ha pasado al nivel 2 de alerta. Se ha producido desalojos durante todo el día.

Donald Trump y Kim Jong Un se reúnen en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas

El histórico encuentro en la frontera entre las dos Coreas está cargado de simbolismo y tiene como objetivo reactivar el diálogo. Con este gesto, Donald Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en poner pie en territorio norcoreano.

Así reacciona el pequeño Jesús tras escuchar por primera vez con dos años gracias a un implante coclear

En España nacen al año alrededor de 2.500 bebés sordos. Gracias a un dispositivo tecnológico muchos de los niños comienzan a escuchar por primera vez, y el silencio para ellos habrá terminado. "Me he sorprendido mucho, no me lo esperaba, me he puesto muy nerviosa, el corazón se me salía", afirma la madre de Jesús.