Zelenski pide más armas y rechaza la "tregua navideña" de Viktor Orbán

Viktor Orbán anunció en su discurso semanal a la nación que Hungría había presentado una propuesta para que "durante la Navidad, nadie muera en los frentes", citando un precedente de la Primera Guerra Mundial. Pero el primer ministro húngaro fue más allá y extendió su propuesta a "un intercambio de prisioneros a gran escala".

El primero en reaccionar a la tregua navideña húngara ha sido el presidente ucraniano. Volodímir Zelenski asegura que a Putin le encanta matar y califica de "poco seria" y de "relaciones públicas políticas" la propuesta húngara . Pide a los aliados más armas para combatir a Rusia en el frente.

Zelenski no tiene buena sintonía con Hungría. No habló con Orbán durante su visita a Bruselas y dijo que "con todo el respeto al pueblo húngaro, el primer ministro no tiene un mandato personal para organizar negociaciones y su relación con Putin es demasiado cálida para poner a Putin en su sitio". Calificó el intercambio de prisioneros de "relaciones públicas políticas".

"No se puede discutir nada, no se puede resolver nada sin la participación de Ucrania porque la guerra está en nuestro territorio, así que soy un poco escéptico sobre esta iniciativa", asegura Zelenski. En cuanto al alto el fuego, Ucrania sólo lo firmará si tiene garantías de seguridad.

Orbán acusa a sus socios europeos de alimentar la guerra

"Cuando hablamos de alto el fuego, en cualquier conflicto, en cualquier guerra, la gente sabe lo que ocurrirá después, cómo debe terminar. Hay que tener en cuenta lo que ocurrirá mañana para negociar una tregua. Zelenski añade: "Queremos terminar la guerra, queremos la paz, queremos una paz estable y no hace falta decir que Rusia no está interesada en eso". La última garantía de seguridad sería la adhesión a la OTAN.

Tras conocer la respuesta de Zelenski, el primer ministro húngaro del ala de la derecha proteccionista europea, ha asegurado que no cederá ante las presiones y que mantendrá su propuesta de un alto el fuego navideño entre Ucrania y Rusia, pese a la negativa de Kiev.

Rusia no quiere una tregua, sino una paz bajo sus condiciones, asegura el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov: "Hemos dicho en más de una ocasión que una tregua no es lo que queremos. Queremos la paz que se establecerá una vez que se cumplan nuestras condiciones, después de que sean alcanzados todos los objetivos que nos hemos planteado".

El portavoz asegura que Rusia está abierta a las negociaciones, aunque recalca que "no hay premisas" para ellas, "pues la parte ucraniana las elude y las excluye". En paralelo, Putin responde que Moscú tampoco está interesado en "una tregua de media hora o medio año", sino en un arreglo definitivo para el conflicto, que excluya el ingreso de Ucrania en la OTAN.

Orbán acusa a sus socios europeos de alimentar la guerra, enviando más y más armas a Kiev. Y Ursula Von der Leyen respondió con gesto muy serio: "Esto no se debe a nuestros envíos militares. Esto es una guerra total que ha lanzado Rusia contra Ucrania. Así que si Rusia deja de atacar, la paz es inmediata".

La OTAN asegura que Rusia intenta limitar las actividades de la Alianza, su infraestructura, la presencia de las tropas de la OTAN en las fronteras de Rusia. La principal tarea de la OTAN en los próximos 10 a 20 años es disuadir a Rusia para que, textualmente dice " no se le ocurra ninguna idea estúpida de avanzar hacia Occidente militarmente" .

