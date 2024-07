Zelenski, optimista a poder "poner fin a la fase caliente de la guerra" para "finales de este año"

¿Suenan campanas de paz en Ucrania? Aunque la realidad no deja vislumbrar el fin de la guerra con Rusia, el presidente Volodímir Zelenski ve posible que a finales de este año se ponga fin a la fase caliente, o al menos que se intente.

En una entrevista con la BBC, el ucraniano ha fiado esta posibilidad a que haya unidad internacional y el proceso siga la hoja de ruta delineada por la Cumbre de la Paz en Suiza. "Creo que si nos mantenemos unidos y seguimos, por ejemplo, el formato de la Cumbre de la Paz, podemos poner fin a la fase caliente de la guerra. Podemos intentar hacerlo a finales de este año".

Durante su viaje a Reino Unido, Zelenski compartió sus planes de paz que pasan porque los socios occidentales presione a Rusia para que se siente a la mesa. Zelenski ya dijo recientemente que aceptaba que representantes rusos estén en una segunda cumbre, que debería tener lugar hacia finales de año y contar con un plan de paz terminado. Antes de esto, a finales de julio o principios de agosto, habrá reuniones de asesores de ministros sobre temas de seguridad, concretamente la seguridad energética, probablemente en Catar. Turquía acogerá en agosto un encuentro sobre la libre navegación marítima, con atención también a la seguridad alimentaria, y en septiembre finalmente habrá una reunión en Canadá sobre el intercambio de prisioneros y el retorno de menores a Ucrania.

Vuelve Zelenski a rechazar la opción de ceder territorio a cambio de salvar vidas. "Perder para nosotros es perder nuestro país. Alguien dice: ¿qué es más importante para vosotros: el territorio o la gente?. ¿Cómo se puede comparar así? La gente es importante, pero eso no significa que se les pueda dar (a los rusos) el 30 % de nuestra tierra" subrayó.

"¿Quién les ha dicho que no irán más lejos? ¿Quién dijo que un conflicto congelado funcionaría? Ya estaba congelado (desde 2014). ¿Quién dijo que Putin no quiere destruirnos? Lo quiere. Sólo quiere el regreso de la Unión Soviética bajo su liderazgo hasta el final de sus días" se pregunta el mandatario.

Sobre las intenciones que Trump declara de que si llega a la presidencia de Estados Unidos de nuevo logrará la paz en 24 horas, Zelenski se mostró desconfiado. "Porque está claro cómo hacerlo - significa simplemente parar y dar y olvidar. Sin sanciones, (el presidente ruso, Vladímir) Putin va a tomar el territorio, crear una victoria para su sociedad y el mundo. Nadie va a ir a la cárcel, no hay rendición de cuentas, sin tribunal. Sí, es un camino muy fácil, pero nunca lo tomaremos, nunca" porque reiteró: "No se trata de un presidente o de diez personas, se trata de una nación. Los rusos mataron a tanta gente, ¿cómo olvidarlo? Y no lo perdonaremos."

