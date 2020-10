El vídeo viral de una araña gigante intentando engullir una rana

Sujay Shah, un estudiante de ciencias de la India nunca imaginó que el vídeo que grabó en su casa con una araña y una rana como protagonistas daría la vuelta al mundo, pero lo ha hecho. Gracias al Daily Mail que ha difundido el video del momento, hemos podido ver la trepidante escena de estos dos animales.

Todo comenzó cuando Sujay se dio cuenta de lo que estaba pasando, una araña cazadora gigante tenía atrapada a una rana dispuesta a comérsela, algo que llama poderosamente la atención puesto que normalmente los arácnidos se alimentan de insectos y bichos muy pequeños, y solo las especies más grandes, como la cazadora que puede llegar a medir hasta ocho centímetros, pueden devorar animales de mayor tamaño.

Estos tipos de aracnoides son procedentes de de Asia, aunque también se encuentran en algunas zonas de Australia, América y África.

El caso del turista londinense

Sujay tuvo suerte de no ser él la víctima, algo que no le sucedió a Adam Knight que casi pierde su dedo por la picadura de una araña. Según explica el Daily Mail, el último día de sus vacaciones en Sudáfrica, Adam notó una especie de vejiga en su dedo del pie izquierdo, no le dio importancia, pero tras la vuelta a su casa en Londres, se dio cuenta de que tenía el tobillo completamente hinchado. Decidió ir al hospital y allí fue donde le dieron el diagnóstico: picadura de un tipo de araña venenosa que casi hace que le amputen el pie.

Lluvia de arañas en Brasil

El año pasado el cielo de Brasil se hizo viral ¿la razón? una incesante lluvia de arañas de la especie parawixia bistriata provocada por las altas temperaturas. Aunque la 'lluvia' no era real sino que se encontraban sobre una tela de araña de grandes dimensiones.

Leicester, cumbre de arácnidos

Recientemente un estudio británico, a partir de datos de la Red Nacional de Biodiversidad de Reino Unido reveló que Leicester es la ciudad que alberga más especies de arañas de toda Gran Bretaña, en total 228 especies, algunas de ellas venenosas para el ser humano. Le siguen ciudades como St Davis en Gales con 209 o Westminster con 183.