A las 22:00 de la noche del miércoles, medios estadounidenses informaban de que el paseador de perros de Lady Gaga había sido asaltado por dos hombres que intentaron robarle los perros de raza Bulldog Francés.

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que dos asaltantes paraban el coche al lado del paseador de perros, Ryan Fischer y le disparan. El vídeo, publicado por TMZ, fue captado por un vecino de la artista en el que se ve cómo Fischer pasea a los tres bulldogs cuando paraba el vehículo. De él baja un hombre que agarra las correas y le grita "¡dámelos, dámelos!". El paseador se resiste y grita que "no" numerosas veces. Tras el forcejeo, el segundo hombre deja el vehículo y tras forcejear los tres, uno de los hombres saca un arma.

Mientras un hombre agarra al paseador de los perros de Lady Gaga, el otro le apunta y le dispara mientas suben a dos de los tres perros al coche a los que se les olla chillar. Un vecino escucha, "¡me han disparado, me han disparado, oh, dios mío, oh, dios mío", sale a auxiliar al hombre mientras el tercer perro se acerca al paseador. Según fuentes de la cadena 'CNN' la víctima se recupera favorablemente.

El vehículo ha sido identificado como un Nissan Altima de color blanco y la policía sigue investigando. La artista ha ofrecido 500.000 dólares a quien ayude a recuperar a sus dos bulldogs mientras Lady Gaga continúa trabajando en Roma.