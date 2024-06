Vídeo | El angustioso momento en el que a una piloto se le abre la cabina en plena acrobacia

La piloto neerlandesa Narine Melkumjan ha compartido un vídeo en redes sociales que se ha convertido en viral debido a la hazaña que tiene que superar en pleno vuelo. "Hace un par de años, durante mi segundo vuelo de entrenamiento acrobático de ese día, en un día muy caluroso de verano, la capota del Extra 330LX que estaba volando se abrió en vuelo y se hizo añicos". Narine define la experiencia, que se puede ver en lasimágenes que acompaña esta noticia, como "desafiante", además de como algo que "podría haberse evitado si hubiera realizado una revisión visual adecuada antes de despegar".

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, puesto que gracias a su experiencia supo controlar la situación. "El pasador de bloqueo de la capota nunca había entrado en la posición de bloqueo y no lo noté durante mis comprobaciones", este fue uno de los problemas que ocasionó los hechos, además de haber cometido "el error de ir al campo de entrenamiento justo después de recuperarme del COVID, sin darle tiempo suficiente a mi cuerpo para recuperar fuerzas por completo. Además, volar sin protección para los ojos hizo que el vuelo fuera aún más desafiante de lo que ya era", explicó.

"Una experiencia angustiosa"

Narine Melkumjan relata que "el vuelo fue una experiencia angustiosa, llena de ruido, dificultades respiratorias y visibilidad reducida. Me tomó casi 28 horas recuperar completamente mi visión. Aerodinámicamente, he experimentado algunos desafíos de control y turbulencias. Probablemente la parte más difícil fue mantener el poder, cambiando así mi visión y respiración por energía cinética", señala.

El ruido era tal que a Narine le resultaba complicado escuchar las indicaciones que su entrenador le mandaba por radio, aunque algo que sí que escuchó alto y claro fue el siguiente mensaje: "sigue volando", el cual no dudó en acatar.

Narine comparte este vídeo en redes sociales a fin de que sirva a otros pilotos: "Si eres piloto y estás viendo esto, espero que mi historia te sirva como advertencia y que aprendas de mi error", apunta en su texto en Instagram.

"Lamento que me haya tomado tanto tiempo compartir este vídeo. No es fácil exponer mis vulnerabilidades para que el mundo las vea. Sin embargo, me he dado cuenta de lo importante que es ser transparentes acerca de nuestras deficiencias y las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. A todos mis compañeros pilotos: vuelen con seguridad", sentenciaba la piloto neerlandesa.

