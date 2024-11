El veto a Ribera mantiene en el aire a toda la nueva Comisión Europea

La última reunión de urgencia terminó con caras largas, sin acuerdo y con las posiciones de los diferentes grupos políticos totalmente enfrentadas. En privado las partes aseguran que las "vías de comunicación siguen abiertas", pero no hay ninguna nueva fecha para reunirse.

La batalla política entre las fuerzas europeístas que sacaron adelante el segundo mandato de Úrsula Von der Layen (populares, socialistas y liberales) aumenta de temperatura y amenaza con llevarse por delante a la nueva Comisión Europea.

Los vetos cruzados a varios candidatos hacen que los nombramientos de los 6 vicepresidentes permanezcan bloqueados. Una de las piezas más señaladas en las últimas horas es la ministra española Teresa Ribera, a la que el Partido Popular español sitúa en el centro de sus críticas. No la quieren de Comisaria y han puesto dos condiciones para aceptarla. Primero, que dé explicaciones en el Congreso de los diputados. Y segundo, le exigen que se comprometa públicamente a dimitir en el caso de que sea imputada por la gestión de la DANA de Valencia.

Los partidos siguen tensando la cuerda y, ahora mismo, está en peligro la nueva Comisión de Von der layen. La preocupación en el gabinete de la alemana ha llevado a la propia presidenta a tomar el mando de la negociación. Está llevando a cabo llamadas y contactos al más alto nivel, con todos los actores implicados, para intentar salir del bloqueo.

Fecha límite el 1 de diciembre

Fuentes de las instituciones europeas nos confirman que siguen trabajando con el mismo objetivo: que la nueva Comisión comience a funcionar el 1 de diciembre. Para eso se necesita que, previamente, se desbloqueen los nombramientos de todos los vicepresidentes y que el Colegio de Comisarios al completo reciba luz verde de la Eurocámara.

El Parlamento tiene previsto llevar a cabo ese voto final el 27 de noviembre, siempre que antes Úrsula Von der Layen haya conseguido desenredar el lío actual. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, también trata de meter presión para que los partidos cedan y superar esta crisis. Reconoce que "los primeros meses de cualquier nueva legislatura son siempre difíciles, pero lo importante es que trabajemos juntos. Necesitamos estabilidad en tiempos de cambio". Asegura que hay tiempo todavía para encontrar una solución antes del voto del día 27.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, se ha sumado a esa línea de exigir que, cuanto antes, se llegue a un acuerdo y ha aludido al grave contexto internacional que nos rodea. "El nuevo Colegio tiene mucho trabajo que hacer, hay un contexto internacional y dosieres prioritarios en cuanto a competitividad o cambio climático. La nueva Comisión tiene que poder responder lo más rápido posible, pero hay un proceso en marcha y obviamente lo respetamos", ha dicho.

Bronca entre PP y PSOE en Europa

La disputa por el nuevo puesto de Ribera en Europa ha desatado una feroz batalla que PP y PSOE han llevado hasta Bruselas. Durante dos días seguidos han protagonizado serios enfrentamientos en la sesión plenaria, dando una imagen que ha sido criticada por eurodiputados de otros países ante la utilización política de la tragedia de Valencia.

La jefa de la delegación de los populares, Dolors Monserrat, cargaba contra la ministra española. "Europa no puede ser el escondite de la señora Ribera, para que no asuma ningún tipo de responsabilidad política y quizá judicial en España. Ella no puede ser Comisaria Europea". Se sumaba a esas críticas el popular Raúl de la Hoz, asegurando que "la ministra responsable de la gestión del río que se desbordó en Valencia, no ha dado la cara y no ha pedido perdón, para no perjudicar su carrera en Bruselas".

Les respondían las socialistas Cristina Maestre, que acusaba al PP de "traer la política basura al parlamento de Bruselas", y Leire Pajín, -ministra de la etapa Zapatero-, que decía que "ellos no se van a dejar llevar por quienes pretenden tapar en Europa sus vergüenzas de España, poniendo incluso en riesgo los cimientos más sagrados de la Unión Europea".

Úrsula von der Layen mantiene intensos contactos con los jefes de los grupos políticos del Parlamento Europeo y espera poder superar esta crisis lo antes posible. La candidata española debería poder superar este veto, pero en este momento nadie se atreve a poner la mano en el fuego. El miércoles 20 de noviembre Ribera comparece ante el Congreso español y ese día se sitúa ahora mismo como la fecha clave para saber si finalmente será Comisaria. Su futuro está en manos de la alemana Úrsula Von der Layen.

