Las vacaciones de Camila, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto Hervás

Las vacaciones de Camila llegan a la viñeta gráfica de Alfredo Boto Hervás. No amaina el temporal para la Corona británica. Tras los problemas de salud del rey Carlos III y de la princesa de Gales Kate Middleton ahora el foco recae en Camila que parece estar sobrepasada por el deber de reina y ha decidido tomarse un descanso.

La pregunta que está ahora en el aire es si las vacaciones de Camila son ¿merecidas o no? En la ilustración de Boto Hervás se ve a un desconcertado monarca que extrañado dice "Pero Darling..." mientras la figura de Camila cargada con dos maletas dice: "Como lo oyes, Charles... me voy pá Benidorm que allí no tengo que llevar esta pesadez de corona".

Inmerso en su tratamiento contra el cáncer que padece el rey ha tenido que dejar a un lado ciertas funciones recayendo las mismas en su consorte de 76 años. Durante este tiempo, la reina Camila ha participado en 13 compromisos oficiales.

Fuentes cercanas indican que habría sido el propio Carlos III el que le habría animado a tomarse estas vacaciones para reponer fuerzas de cara al próximo 11 de marzo que es el día de la Commonwealth, fecha muy señalada para la Casa Real británica. El destino elegido por la monarca no ha trascendido, pero sí se sabe que ha liberado su agenda para la próxima semana a fin de poder disfrutar de unas vacaciones al sol en el extranjero. Según los diarios británicos, el agotamiento de Camila no es sólo físico, sino también emocional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com