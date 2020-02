Una usuaria de TikTok entra en pánico al no conseguir sacar una armónica de la boca

TikTok es una de las redes sociales que durante estos últimos años se han convertido en una moda. Mollie O'Brien, una usuaria en esta red social en Canadá, ha subido un vídeo que se ha vuelto viral por el final del mismo.

El vídeo estaba acompañado de la canción 'I just Did a Bad Thing' de Bill Wurtz. Pero al final, se ve como Mollie O'Brien se ha metido una armónica en la boca y no se la puede sacar. Además, cada vez que respira, la armónica emite unos sonidos un tanto graciosos.

O'Brien ha explicado que intentaba entretener a su primo pequeño y que, de repente, se dio cuenta de que no se podía sacar el instrumento de la boca.

La usuaria terminó en el hospital, donde fue redirigida al dentista. Allí utilizaron un mecanismo para que mantuviese la boca abierta y así extraérselo. Al final, Mollie O'Brien consiguió deshacerse de la armónica atascada. El vídeo tiene cerca de dos millones de reproducciones.