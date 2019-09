Un vídeo muestra cómo una turista británica muerde la mano de un comerciante en Marruecos mientras intenta liberar a uno de sus pollos enjaulados.

La joven lanzó una serie de improperios mientras empujaba a los locales en Tánger esta semana. Después de llamar a los locales "analfabetos", se subió a la jaula de plástico y trató de abrirla, antes de morder la mano del comerciante.

Después de una larga lucha, fue detenida por la multitud y entregada a la Policía, quien la llevó al hospital con "histeria" en lugar de arrestarla.

El incidente ha causado indignación en Marruecos, y algunos acusan a la mujer de una actitud despectiva hacia la cultura local.

El vídeo filmado por un espectador, acumula más de 425.000 en las redes sociales, muestra a la mujer regañando furiosamente a los comerciantes en el concurrido mercado.

Señalando con su dedo repetidamente, ella grita:"¿Eres tan ignorante? No puedes leer, no puedes leer, ¿verdad? No puedes leer". Ella se vuelve hacia la persona que está filmando y lo llama "tonto" antes de levantar su dedo medio hacia la cámara.