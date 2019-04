Una testigo del atentado en Londres: "No sabía lo que estaba pasando hasta que por la ventana vi un cuerpo desplomándose"

Un tramo de Londres une el Puente de Londres con el Borough Market, una zona muy transitada y por la que pasan muchas líneas de autobuses. Precisamente, en un autobús de la zona iba montada María Montserrat, una española que vio en directo uno de los atentados que tuvieron lugar la noche del viernes en Londres.

María pasaba montada en el autobús por el Puente de Londres en dirección contraria cuando escuchó un fuerte golpe, algo similar a una explosión. Fue ese momento cuando todo el mundo se levantó del autobús y comenzó a gritar, presas del pánico. "Yo no sabía qué estaba pasando y miré al otro lado del autobús por la ventana y vi un cuerpo desplomándose", cuenta María, que explica que todos los pasajeros del autobús le gritaban al conductor que siguiera conduciendo, que no les dejara allí.

María explica que en esa situación te pones nerviosa y "no sabes si prefieres bajar del autobús" porque la confusión reinaba en el ambiente y no se sabía si se trataba de una explosión o un tiroteo. Asegura que no sabía qué estaba ocurriendo, pero que lo imaginó al ver "el nerviosismo y la urgencia del resto de los compañeros que iban en el autobús" que le decían al conductor que tenía que seguir hacia adelante porque podrían "venir a por nosotros".

Cuenta que una vez que salió del autobús lo primero que hizo fue llamar a su hermana para contarle lo que había sucedido y explicarle que ella se encontraba bien.