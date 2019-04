Una inglesa increpa a Theresa May en plena calle: "No puedo vivir con 100 libras, los peces gordos se lo llevan todo"

La primera ministra británica estaba paseando por un mercado en Abingdon, un pueblo den centro de Inglaterra, cuando una mujer que se identificó como Cathy, le espetó: "¿Vas a ayudarnos Theresa?Quiero que hagas algo por nosotros".

La mujer empezó a explicar a la candidata conservadora que quería enviar una carta a las autoridades pero sus dificultades se lo impedían.

May escuchó en silencio y asintiendo las explicaciones de Cathy y le respondió "vamos a hacer una serie de cosas". Ante esta frase, la ciudadana contestó: "Los peces gordos se quedan con el dinero y nosotros no conseguimos nada". "No puedo vivir con 100 libras al mes", zanjó.