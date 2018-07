Una de cada cuatro empleadas del Banco Mundial confiesan haber sufrido acoso

La lucha contra el acoso sexual también ha llegado a organismos internacionales como el Banco Mundial. Gracias a una encuesta propuesta por un grupo de trabajo, el organismo internacional ha preguntado a sus empleadas y empleados si han sufrido acoso sexual en sus puestos de trabajo. El resultado es preocupante y deja mucho que desear, puesto que el 25% de las mujeres que han participado asegura haber sufrido acoso frente al 4% de los hombres. Dos tercios de los casos habrían tenido lugar en la sede central de la institución en Washington.

Esta acusación contra el Banco Mundial sale a la luz en un contexto de denuncia, liderado por los movimientos 'Me Too' y '[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/temas/times_up-1|||Time’s Up]]', donde numerosas actrices y cineastas han alzado la voz contra el abuso sexual a raíz de los episodios sufridos por parte del productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. El hashtag #MeToo generó una oleada de tuits y manifestaciones donde las mujeres compartieron sus experiencias para demostrar la naturaleza extendida del comportamiento machista.