Tremendo susto en un plató de televisión al caerse en directo un panel del decorado sobre un tertuliano en Colombia

Pudo haber terminado en tragedia pero afortunadamente todo quedó en un susto. Como cada día el equipo de ESPN FC Radio Colombia estaba repasando la actualidad en directo cuando uno de los tertulianos del programa, Carlos Orduz, sufrió en pleno directo el aplastamiento de una parte del decorado.

Orduz permanecía sentado en la mesa principal del plató junto con el resto de tertulianos cuando de repente, cayó parte del panel sobre él. El suceso hizo que el periodista impactara contra la mesa sufriendo inflamación de nariz y un hematoma en su rostro.

Tras lo ocurrido los conterturios auxiliaron a su compañero. Varios minutos después él mismo aclaró que se econtraba bien aunque con algunos dolores. "Quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada aparte del susto. Mucha traquilidad, les agradezco la solidaridad y todos los mensajes. Gracias a todos".

Se le cae el panel del decorado encima

El presentadór detalló como sucedieron los hechos. "Una pantalla fue lo que me golpeó, pero en mi espalda no recibí el golpe pues el impacto fue en el costado. Afortunadamente no hubo un hecho grave, pues lo que yo logré reaccionar y esto me permitió moverme para impedir que el golpe fuera más severo", dijo.

Orduz reconoció que él mismo pensó que algo más grave había sucedido cuando vio sangre. "Cuando me levanté, dije que me reventé y pregunté si me había reventado, porque vi una gota de sangre en mi nariz, pero afortunadamente no pasó a mayores".