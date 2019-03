Al menos 14 muertos por un incendio en un restaurante en Bombay

Al menos 14 personas murieron y 15 resultaron heridas en un incendio en un restaurante en la ciudad occidental india de Bombay. El incendio comenzó en un restaurante situado en la azotea de un hotel en la conocida área de ocio de Kamala Mills, en el sur de la metrópolis india, afirmó el portavoz de la Policía de Bombay, Deepak Devraj.

El portavoz reveló que entre los 14 muertos del incendio hay once mujeres y que además hubo al menos 15 heridos. Según Devraj, se ha interpuesto una denuncia contra el gerente y los propietarios del hotel, aunque "aún no se han producido arrestados". El comisario adjunto de Policía S. Jaykumar, con jurisdicción sobre la zona, detalló que los bomberos no pudieron controlar el incendio hasta la madrugada y que la mayoría de las mujeres fallecidas pertenecían a un mismo grupo.

Los incendios y derrumbes de edificios son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales en el sector de la construcción. Hace diez días al menos 12 personas murieron y otras 4 fueron rescatadas con vida al derrumbarse, tras un incendio, una tienda también en la ciudad de Bombay