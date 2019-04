Un terremoto de 6,2 grados sacude el centro de Italia y deja decenas de muertos

El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, ha elevado a 120 el número de muertos que ha dejado el terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter que en la madrugada de este miércoles ha sacudido Amatrice y otras localidades cercanas.

"Hay por lo menos 120 vidas truncadas", ha dicho el jefe de Gobierno en declaraciones a la prensa a su llegada a Amatrice, donde se ha reunido de inmediato con los equipos de emergencia, según recoge el diario italiano 'La Repubblica'.

Renzi ha alertado además de que "el balance no es definitivo" porque hay 368 heridos, muchos de los cuales están graves, y las tareas de retirada de escombros aún no han concluido, por lo que no se descarta que afloren nuevos cadáveres.

El líder italiano ha avanzado que el jueves se celebrará un Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia, lo que permitirá liberar una gran cantidad de recursos y adoptar medidas con efecto inmediato, sin necesidad de tramitación parlamentaria.

A preguntas de los periodistas, ha considerado que "es prematura hablar de reconstrucción", subrayando que ahora es momento de "secar las lágrimas". "La emergencia dará lugar a un largo periodo de gestión. Esta es la primera de una larga lista de visitas a esta zona", ha augurado.

Renzi ya había adelantado en su primera comparecencia pública tras el seísmo que el Gobierno daría una pronta respuesta a la crisis. "No dejaremos a nadie solo, ninguna familia, ningún ayuntamiento, ninguna pedanía", prometió desde el Palacio Chiggi.

Alrededor de las 3:36 horas un temblor ha estremecido las localidades de Amatrice y Accumoli, en la provincia de Rieti, en el Lazio. El hipocentro se ha situado a unos 4 kilómetros de profundidad, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología.

Un total de 760 bomberos, además de rescatistas, policías y voluntarios, trabajan sin descanso en Amatrice y Accumoli, en la región del Lazio, y Arquata del Tronto, en Marcas, las tres más afectadas por el seísmo, para extraer personas de los escombros y cúmulos de piedra.

El alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, ha hablado de una situación dramática en su localidad. "Se han venido abajo edificios enteros, las casas del centro, tres cuartas partes de la localidad están destruidas", ha explicado a Adnkronos. "Esto es un verdadero drama, estoy en medio de un pueblo que ya no existe", ha lamentado.

"El pueblo ya no existe, casi todas las casas de Pescara del Tronto se han derrumbado", ha señalado, por su parte, el alcalde de Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, a Adnkronos. "Los bomberos están trabajando porque la situación es terrible y hay personas bajo las casas derrumbadas", ha precisado.

Según el director de Protección Civil, Fabrizio Curcio, este terremoto es "comparable" al registrado el 6 de abril de 2009 en L'Aquila, el cual tuvo una magnitud de 6,3 y dejó más de 300 muertos. "La situación es dramática, peor que en L'Aquila a nivel de derrumbes estructurales", ha explicado Paolo Crescenzi, responsable de Protección Civil del valle del Velino. "Todas las casas del centro en piedra se han derrumbado al igual que las viejas. En las de cemento, han estallado los cimientos", ha descrito.