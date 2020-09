Un estudio asegura que las PCR podrían detectar virus antiguos y dar falsos positivos de coronavirus

El coronavirus ha afectado ya a 27 millones de personas en todo el mundo. Una cifra que ahora pone en duda un estudio de la Universidad de Oxford, que asegura que las PCR podría detectar virus antiguos y dar falsos positivos. Aun así siguen siendo los test más utilizados.

El profesor Carl Heneghan, uno de los autores del estudio, dijo que en lugar de dar un resultado de "sí / no" en función de si se detecta algún virus, las pruebas deben tener un punto de corte para que cantidades muy pequeñas de virus no provoquen un resultado positivo. Según recoge la BBC, Heneghan considera que la detección de rastros de virus antiguos podría explicar en parte por qué el número de casos está aumentando mientras las admisiones hospitalarias permanecen estables.

Un estudio realizado por miembros del Centro de Medicina basada en evidencia (CEBM) de la Universidad de Oxford y la Universidad del Oeste de Inglaterra encontró que existía el riesgo de "falsos positivos" debido a la forma en que las personas se someten a pruebas de coronavirus actualmente .

Se han analizado 25 estudios sobre la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la prueba muy sensible que se usa ampliamente para averiguar si alguien tiene el coronavirus en su sistema. La prueba da un resultado positivo o negativo, lo que, según los científicos, equivale a un simple "sí", alguien tiene el virus, o "no", no tiene el virus.

Pero descubrieron que las pruebas pudieron detectar rastros del material genético del virus durante un período mucho más largo del que sigue siendo infeccioso, lo que significa que una persona que da positivo puede tener el virus en su sistema, pero no necesariamente lo transmitirá.

Otro material genético que detecta pueden ser fragmentos de virus muertos, que ya han sido tratados por el sistema inmunológico del cuerpo. Heneghan ha explicado que también había problemas con la forma en que las pruebas detectan el virus y que existe el riesgo de que un aumento en las pruebas en el Reino Unido esté aumentando el riesgo de contaminación.

"Cada vez hay más evidencia de que una buena proporción de casos 'nuevos' leves y de personas que vuelven a realizar las pruebas positivas después de la cuarentena o el alta del hospital no son infecciosos, sino que simplemente eliminan partículas de virus inofensivas que su sistema inmunológico tiene de manera eficiente tratado", señala.