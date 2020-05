Un español voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus en EEUU: "Puedo tener varias secuelas físicas"

En la carrera por conseguir una vacuna contra el coronavirus, la organización estadounidense '1 Day Sooner' va a realizar un ensayo clínico con humanos que se han expuesto deliberadamente a la enfermedad. Más de 20.000 voluntarios de 102 países se han ofrecido para participar en este esperimento.

Entre ellos se encuentra un español, Sergi, que cuenta a Antena 3 Noticias que puede "tener varias secuelas físicas" de las que le han hecho "consciente". "Me da miedo, lógicamente, la muerte, pero no me da miedo saber que lo estoy haciendo por una causa sanitaria", ha reconocido el joven.

Según explica la propia web de la organización que ha puesto en marcha esta vacuna, en los ensayos en humanos, "se minimizaría el riesgo en la medida de lo posible seleccionando personas que sean relativamente jóvenes ( entre las edades de 20 y 45 años) y que no tengan problemas de salud subyacentes".