Los últimos mensajes del español Iván Illarramendi asesinado por Hamás: "Han tirado una granada en la puerta"

Iván Illarramendi, vasco asesinado por Hamás en el asalto del 7 de octubre en Israel, habló con sus allegados en España durante el ataque contra el kibutz Kifusim. La conversación es desgarradora. Alertó en aquel momento que habían lanzado una granada a su puerta y que había resultado herido por un balazo y por metralla en el pecho. Illarramendi fue quemado vivo junto a su esposa por el grupo islamista.

El vasco residía con su esposa chilena Dafna Garcovich en el kibutz Kifusim, a menos de dos kilómetros de la Franja de Gaza. 'El Confidencial' ha revelado las conversaciones que tuvo con sus allegados en el momento de la tragedia. "Han tirado una granada a la puerta y me ha hecho una herida en el brazo y me ha caído metralla en el pecho. La puerta de casa tiene unos cuantos balazos, señaló.

Illarramendi intercambió mensajes de Whatsapp en los que relataba el asalto. El último que envió fue sobre las 10:39 horas. "Mañana peligrosa estamos teniendo. Estamos bien, pero me han disparado. Han entrado en mi casa", dijo el español en Israel. Su entorno le instó a abandonar el país, pero dijo que estaba en "la habitación de seguridad" de la casa junto a su esposa.

Iván y su mujer murieron el día del ataque

Ambos estaban escondidos y pidió a sus allegados que no le llamaran por miedo al ruido y ser descubiertos. Desde España enviaron los siguientes mensajes: "Llámame tú cuando puedas. ¿Puedo hacer algo? Aguantad. Y cómo han entrado?". Illarramendi respondió: "No puedes hacer nada. Parece que se han ido". Sobre las 10:30 horas envió que estaba herido pero no de gravedad.

"Sí, estamos bien, un balazo no, de milagro, pero han tirado una granada a la puerta y me ha hecho una herida en el brazo y me ha caído metralla en el pecho. La puerta de casa tiene unos cuantos balazos, sé que se ha roto el espejo y no sé qué más", revela el citado medio. Unos 10 minutos después no volvió a contestar ningún mensaje.

Los restos de Iván Illarramendi fueron trasladados a Zarautz. Allí se celebró su funeral el pasado 17 de noviembre en la parroquia de Santa María la Real. A la ceremonia acudieron familiares, amigos y representantes como la vicepresidenta primera Nadia Calviño, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, o el alcalde de la localidad, Xabier Txurruka.