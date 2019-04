El último americano que vive en Damasco: "No me voy a ir, tendrán que echarme"

Ser estadounidense en Damasco conlleva muchos riesgos. Así lo reconoce Thomas Webber, es el último residente estadounidense de Damasco.

Asegura vivir en una alerta constante "los artefactos explosivos suelen colocarlos bajo el coche, así que lo compruebo cada vez que conduzco. Y cuando lo hago soy muy observador con los coches de alrededor".

Webber nació y se crió en un suburbio de Buffalo. En 1975 llegó a Damasco, allí se convirtió al Islam y se casó con una siria. Cuando Estados Unidos cerró su embajada en 2012 él y su mujer decidieron quedarse. Hoy, tiene tres hijos, 11 nietos y un bisnieto.

"No me voy a ir de este país, tendrán que echarme y no creo que lo hagan porque quiero ser enterrado aquí, ya tengo mi sitio" Thomas cuenta que muchos de sus amigos huyeron en los primeros meses de conflicto, sobre todo por miedo a los secuestros.

Tras cinco años de guerra y casi trescientos mil muertos, este profesor de 71 años abre un libro de Charles Dickens ante sus alumnos, para recordarles que aún queda esperanza. Literatura para escapar de las bombas y la intolerancia.