Guerra Rusia Ucrania: Última hora de Putin, Zelenski y el avance de las tropas hoy en directo

Lituania no descarta "una solución regional" si la Unión Europea no prohíbe los visados para ciudadanos rusos. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha adelantado que no descartan implantar una solución a nivel "regional" si la UE no está por la labor de prohibir los visados para los ciudadanos rusos.