¿Dónde esconderse si estalla la Tercera Guerra Mundial? Estos son los países más seguros

El reciente ataque de Estados Unidos a Irán, en plena escalada de entres entre este país e Israel, ha desatado una nueva ola de alarma internacional.

En un clima ya marcado por la guerra en Ucrania, los bombardeos en Gaza y la creciente militarización de las grandes potencias, muchos analistas y ciudadanos comienzan a preguntarse: ¿estamos presenciando el comienzo de la Tercera Guerra Mundial?

En este marco de incertidumbre, el Índice de Paz Global 2025 (GPI, por sus siglas en inglés), elaborado por el Institute for Economics and Peace y publicado el 18 de junio, ofrece no solo una radiografía del deterioro mundial, sino también una posible guía para identificar los lugares más seguros del planeta en caso de un conflicto a gran escala.

El informe, que evalúa 163 países mediante 23 indicadores vinculados a conflictos, seguridad y militarización, revela que la paz global ha retrocedido por sexto año consecutivo. Con más de 59 guerras activas en 2024, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional se vuelve cada vez más sombrío.

Para el fundador del IEP, Steve Killelea, el mundo atraviesa una "Gran Fragmentación", con alianzas debilitadas y una cohesión social en retroceso. Los datos del informe señalan que 78 países participaron en guerras fuera de sus fronteras en los últimos cinco años.

¿Qué hace que un país sea seguro?

Los analistas coinciden en cinco factores fundamentales que determinan la seguridad de un país frente a una guerra global:

Ubicación remota y alejada de rutas estratégicas.

Neutralidad política y militar.

Autosuficiencia energética y alimentaria.

Gobernanza estable y cohesión social.

Capacidad de preparación civil ante emergencias.

Los cinco países más seguros del mundo

Aunque ningún lugar está completamente a salvo del impacto de una posible Tercera Guerra Mundial, existen países que destacan como los más seguros ante un eventual estallido mundial.

Islandia: liderazgo pacífico desde el Ártico

Imagen de archivo de la bandera de Islandia. | Pexels

Desde 2008, Islandia ocupa ininterrumpidamente el primer lugar en el Índice de Paz Global. Su aislamiento geográfico en el Atlántico Norte, la ausencia de ejército y una sólida infraestructura democrática lo convierte en una verdadera fortaleza natural de la paz.

Características principales de Islandia:

No tiene ejército ni objetivos militares relevantes.

Tiene energía geotérmica y autosuficiencia eléctrica.

Cuenta con una alta resiliencia social y experiencia en gestión de crisis naturales.

Nueva Zelanda: el refugio del fin del mundo

Imagen de archivo de la bandera de Nueva Zelanda. | Getty

Ubicada a más de 2.000 km de Australia, Nueva Zelanda combina un entorno geográficamente alejado de los grandes centros de conflicto con una política exterior moderada y una democracia robusta.

Características principales de Nueva Zelanda:

Su aislamiento extremo, que lo sitúa fuera del rango de los principales misiles intercontinentales.

Su autosuficiencia agrícola, que le proporciona la capacidad para alimentar a toda su población.

Su estabilidad institucional, ocupando el tercer lugar del GPI 2025.

Suiza: neutralidad armada y búnkeres civiles

Imagen de archivo de la bandera de Suiza. | Getty

La Confederación Helvética ha mantenido su estatus de neutralidad durante siglos, incluso en las guerras mundiales. No es parte de la OTAN y su legislación obliga a contar con refugios antiaéreos para toda su población.

Características principales de Suiza:

Neutralidad histórica reconocida internacionalmente.

Red de refugios que cubre al 100% de sus habitantes.

Terreno montañoso y planes de contingencia avanzados.

Bután: el reino escondido entre montañas

Imagen de la bandera de Bután. | Oedim Decor

Con una política de mínima exposición internacional y centrado en su 'Felicidad Nacional Bruta', Bután es probablemente uno de los países menos involucrados en tensiones globales. Sus altísimas montañas ofrecen una barrera natural a invasiones.

Características principales de Bután:

Aislado entre India y China, sin alianzas militares.

Economía local autosuficiente en muchas regiones rurales.

Ausencia casi total de violencia interna o conflictos armados.

Costa Rica: paz institucionalizada

Imagen de archivo de la bandera de Costa Rica. | Getty

Desde 1949, Costa Rica abolió su ejército y centró su inversión pública en salud y educación. Su neutralidad política y su compromiso ambiental la convierten en un modelo global de convivencia.

Características principales de Costa Rica:

Sin fuerzas armadas permanentes.

Alta estabilidad democrática y respeto por los derechos humanos.

Lejos de rutas estratégicas o zonas de conflicto nuclear.

Otros países destacados: Fiyi y Canadá

Fiyi, en el Pacífico Sur, aparece como un refugio adicional. Con una baja población y un entorno autosuficiente en recursos naturales, su lejanía podría ser una ventaja en un conflicto global.

Canadá, por su parte, figura como el país más pacífico de América, ocupando el puesto 14 del GPI. Aunque es miembro de la OTAN, su estabilidad institucional y vasto territorio lo convierten en una opción razonable en el continente americano.

Estados Unidos, en el centro de la tormenta

En contraste con estos 'oasis de paz', Estados Unidos continúa descendiendo en el índice, ubicándose en el puesto 128 del GPI, por debajo de países como Kenia o Mozambique. Las causas son las siguientes:

Violencia armada interna.

Polarización política.

Alta militarización.

Activa participación en conflictos globales.

