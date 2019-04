Twitter y Facebook defienden ante el Senado de Estados Unidos sus esfuerzos para evitar injerencia en las elecciones

El director general de Twitter, Jack Dorsey, y la responsable de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, aseguraron hoy ante el Senado de EEUU que sus compañías están mejor preparadas para afrontar la injerencia extranjera de cara a los comicios legislativos que celebrará el país en noviembre. Sandberg y Dorsey defendieron sus esfuerzos ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, casi un año después de que sus empresas corroboraran ante la misma comisión que Rusia usó cuentas de sus redes para difundir mensajes políticos divisorios con objeto de influir en las elecciones presidenciales de 2016.

En su aparición ante el Congreso, Sandberg reconoció que la respuesta de Facebook a la campaña de desinformación rusa, confirmada por los servicios de inteligencia estadounidenses, fue demasiado lenta. "Fuimos demasiado lentos para detectar esto y demasiado lentos para actuar", dijo Sandberg en su declaración de apertura.

"Eso es culpa nuestra. Esta interferencia fue completamente inaceptable, violó los valores de nuestra empresa y del país que amamos", reiteró. Sandberg destacó los intensos esfuerzos de seguridad que la red social ha lanzado desde los comicios presidenciales de 2016, y subrayó que Facebook está decidido a combatir cualquier esfuerzo futuro de interferencia. Destacó que la prioridad de Facebook es identificar y cerrar cuentas falsasm e hizo hincapié en los esfuerzos de la compañía contra las noticias falsas y para aumentar la transparencia en la publicidad.

"Estos pasos no detendrán a todos los que intenten jugar con el sistema, pero lo harán mucho más difícil", indicó Sandberg. Por su parte, Dorsey confesó ante los legisladores que en Twitter no estaban "preparados" ni "equipados" para "la inmensidad de problemas" que han "reconocido". "El abuso, el hostigamiento, los ejércitos de troles (boicoteadores), la propaganda a través de robots y la coordinación humana, las campañas de desinformación y las burbujas divisorias: esa no es una plaza pública saludable", consideró el director de Twitter.

"Los cambios requeridos no serán rápidos ni fáciles", continuó, al tiempo que se comprometió a lograr las modificaciones necesarias para proteger a los usuarios. Y es que los legisladores no solo se centraron en la interferencia extranjera a través de las redes sociales, sino que también quisieron saber cómo esas compañías planean luchar contra la proliferación de vídeos falsos, la necesidad de aumentar la protección de la privacidad o la piratería, entre otros.

En abril pasado, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se enfrentó a las preguntas de los legisladores, aunque en esa ocasión estuvieron vinculadas con el escándalo de Cambridge Analytica, una consultora política que accedió indebidamente a 87 millones de cuentas de usuarios de esa red. Las medidas que los gigantes tecnológicos están tomando para combatir la desinformación también se han encontrado con opositores, como Alex Jones, el fundador de la página ultraconservadora InfoWars que fue vetada por las dos empresas por violar sus reglas de acoso.

Jones acudió a la audiencia al Senado, y a la salida se enfrentó a algunos senadores, como Marco Rubio, ante quienes denunció que las medidas de las compañías tecnológicas se están usando contra los usuarios de derecha. En esa misma línea se pronunció la semana pasada el propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien recalcó que "Google y otras (plataformas) están suprimiendo voces de conservadores y escondiendo información y noticias positivas", algo que insinuó que puede ser "ilegal".

"Creo que Google se está aprovechando de mucha gente. Creo que es algo muy serio, algo muy serio. Creo que lo que están haciendo Google y otros, si miras lo que está pasando con Facebook, más les vale tener cuidado, porque no pueden hacer eso con la gente", avisó Trump entonces. Precisamente este miércoles y tras la audiencia celebrada en el Senado, el Departamento de Justicia anunció en un comunicado que el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, se reunirá con los fiscales estatales del país a final de este mes para analizar si las empresas tecnológicas pueden estar "ahogando intencionalmente el libre intercambio de ideas".