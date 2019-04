Turquía detuvo y expulsó a Ibrahim Bakraui, uno de los terroristas de los atentados en Bruselas

Bélgica desconocía los vínculos de Ibrahim El Bakraoui, uno de los kamikazes del atentado terrorista en el aeropuerto internacional de Bruselas, con el terrorismo cuando fue "reenviado probablemente a la frontera siria" por Turquía, aseguró el ministro belga de Justicia, Koen Geens.

En declaraciones a la cadena VRT, Geens recalcó que "no hubo una extradición" de Ibrahim El Bakraoui a Bélgica, sino que se trataría más bien de "un reenvío a la frontera siria por parte de Turquía".

Turquía detuvo y expulsó a Holanda en verano pasado a uno de los yihadistas que cometieron los atentados de Bruselas, declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mientras que varios medios identificaron a aquél como Ibrahim El Bakraoui.

"Uno de los autores de los ataques de Bruselas es una persona que detuvimos en junio de 2015 en Ganziatep y fue deportado. Informamos a la embajada belga sobre la deportación el 14 de julio. Bélgica lo dejó libre", indicó Erdogan en una rueda de prensa en Ankara.

"Pese a nuestras advertencias de que esta persona era un combatiente extranjero, Bélgica no pudo determinar sus vínculos con el terrorismo", añadió el presidente. Al respecto, el ministro Geens subrayó que El Bakraoui no era conocido en Bélgica por terrorismo, sino que "era un delincuente común en libertad condicional" y, en todo caso, no fue deportado a Bélgica, sino a Holanda.

Geens dijo no saber con certeza si Bélgica estaba al tanto de esta operación, ni su gabinete pudo precisar tampoco por qué El Bakraoui fue deportado a Holanda. Aunque éste fue puesto en libertad condicional en 2014 en Bélgica, de nuevo fue buscado por las fuerzas de seguridad porque no había respetado las condiciones de la misma, según la Agencia Belga. En los atentados en Bruselas murieron al menos 31 personas y 300 resultaron heridas.