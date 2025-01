Turo, la app de alquiler de coches que se utilizó en los dos los ataques de Estados Unidos

Joe Biden insiste en que los agentes del FBI investiguen una posible conexión entre el atropello masivo en Nueva Orleans y la explosión de un vehículo en Las Vegas en frente de la Torre Trump. En el caso del atropello múltiple, fallecieron al menos 15 personas y 30 sufrieron heridas, un acontecimiento que las autoridades investigan como "un ataque terrorista". La explosión de un vehículo Tesla en la Torre Trump causó una muerte y siete personas resultaron heridas. El FBI ha señalado que "no hay vínculos" entre ambos militares que causaron los hechos aunque llegaron a coincidir en la base militar durante un periodo de tiempo.

"Seguimos investigando si existe o no alguna conexión entre el atentado de Nueva Orleans y la explosión de Las Vegas. Acabamos de ser informados que no han encontrado ninguna evidencia de tal conexión. Pero he ordenado seguir investigando sobre el individuo de Las Vegas, ya que también sirvió en el Ejército de EE UU", ha comentado el presidente estadounidense. Más allá, existe un detalle por el cual podrían estar unidos ambos casos: los dos vehículos que se usaron en ambos acontecimientos fueron alquilados a través de la app 'Turo'.

¿Qué es la app Turo?

Se trata de una aplicación que se diferencia del resto de empresas que alquilan coches porque los vehículos se alquilan a sus propios propietarios particulares, no a una empresa. Así lo desvelo Elon Musk a través de un tweet en su cuenta de X. "Parece probable que se trate de un acto terrorista. Tanto este Cybertruck como el F-150 suicida con bomba en Nueva Orleans fueron alquilados a Turo. Tal vez estén relacionados de alguna manera", comentó el empresario.

Steve Webb, vicepresidente de comunicaciones de Turo, ha señalado que se encuentran colaborando con el FBI para tratar de esclarecer los hechos lo antes posible. "Nos rompe el corazón saber que uno de los vehículos de nuestros anfitriones [las personas que ofrecen sus coches] estuvo involucrado en este terrible incidente", ha comentado Webb. Desde la misma compañía han asegurado que no existían antecedentes en el perfil del conductor que había alquilado los vehículos que pudieran suponer una amenaza.

La aplicación Turo está considerada como el mercado de coches compartidos más grande del mundo, con amplia presencia en Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Reino Unido. Los anfitriones pueden ofrecer que la entrega se pueda llevar a cabo en aeropuertos, estaciones de tren, hoteles o en lugares de entrega personalizados.

