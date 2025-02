Trump sugiere que Ucrania "podría ser rusa algún día" insistiendo que sacará algo a cambio por la ayuda ofrecida

La situación del conflicto Ucrania-Rusia sigue siendo tensa. Por si no fuera poco, Donald Trump ha echado más leña al fuego sugiriendo que Ucrania "podría ser rusa algún día". Son palabras del presidente estadounidense en una entrevista en Fox News, justo cuando están a punto de cumplirse cuatro años del conflicto. Además, volvió a insistir en que Estados Unidos debe sacar algo a cambio de toda la ayuda que le ha dado a los ucranianos, refiriéndose del acceso a los minerales raros que tiene el país.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no se ha quedado callado. En una entrevista con 'The Guardian', dejó claro que está dispuesto a ofrecerles a las empresas estadounidenses contratos para la reconstrucción del país, con tal de mantener el apoyo de Washington. Subrayó que sin EE.UU., las garantías de seguridad no valen mucho.

La situación es que ambos presidentes, Putin y Zelenski, están tratando de traer a Trump para su lado, y de hecho parece que está escuchando a todos. De hecho, el enviado del presidente estadounidense, Keith Kellogg, planea reunirse con líderes europeos y viajar a Kiev, aunque no tiene pensado ir a Moscú.

El Kremlin también se reunirá con el vicepresidente J.D. Vance, buscando garantías de seguridad sólidas como parte de cualquier tregua con Rusia. Durante su campaña, el republicano prometió cortar toda la ayuda a Ucrania, sin embargo algunos de sus asesores le están metiendo presión para que siga apoyando militarmente a Kiev.

Trump también ha dicho que ha estado en contacto con Putin y que cree que están avanzando en las conversaciones para ponerle fin a la guerra. Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Ryabkov, respondió que las relaciones con Washington están "al borde de la ruptura" y que Ucrania tiene que renunciar a entrar a la OTAN y retirarse de las regiones que Rusia ocupa.

El Kremlin insiste en que los contactos entre la administración Trump y Rusia se han intensificado. Según Reuters, su plan es presionar a los europeos para que compren más armas americanas para las tropas ucranianas, siendo una forma de fortalecer la posición de Kiev en las negociaciones de paz.

Los estadounidenses quiere un acuerdo con Ucrania que le permita acceder a sus recursos naturales a cambio de la ayuda continua. Trump lo puso así: "Les dije que quiero el equivalente a 500 mil millones de dólares en 'tierras raras'", y según él, "han accedido a hacerlo, así que al menos no nos sentimos estúpidos". Zelenski también planea proponerle a los rusos intercambiar parte de la región de Kursk, que controlan las fuerzas ucranianas, por territorio ucraniano que Rusia se anexionó.

