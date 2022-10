Trump señala que la "estupidez" de Biden traerá la Tercera Guerra Mundial

La escalada de la guerra en Ucrania está bajo la mirada de todo occidente tras las amenazas nucleares de Vladímir Putin como respuesta a las últimas derrotas y el avance ucraniano en las zonas ocupadas. Una escalada de la que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, también es consciente. El republicano ha hablado durante un mitin en Nevada de Tercera Guerra Mundial, de una guerra "como nunca antes vista" en caso de no lograr un acuerdo de paz en el Este de Europa.

Trump utiliza la escalada de la guerra para volver a azotar contundentemente al presidente de EEUU, Joe Biden. Esta vez, lo califica de "estúpido". "Debemos exigir la negociación inmediata de un fin pacífico a la guerra en Ucrania, o terminaremos con la Tercera Guerra Mundial", ha alertado el republicano. Asevera que "todo se debe" a "gente estúpida" que "no entiende nada", en alusión a las acciones y posiciones del jefe de la Administración estadounidense.

Vuelve a atacar al presidente demócrata después de tildarlo de "enemigo del Estado" y de situarlo como una amenaza para la democracia. Por culpa de líderes como Biden -dice Trump- "no quedará nada de nuestro planeta", alertaba sobre una Tercera Guerra Mundial.

Este temor a la posibilidad de la que habla el expresidente estadounidense se debe a que "nunca hemos tenido ese tipo de armas ni la capacidad destructiva de estas armas modernas". Agregaba en el programa de radio 'Cats at Night' que "todas las cosas horribles que ocurrieron en Ucrania, parece que van a pasar en China con Taiwán".

¿Tercera guerra mundial?

No es la primera vez que un líder o ex líder mundial hace una advertencia sobre una posible Tercera Guerra Mundial ante el poderío nuclear de Rusia y la amenaza de la guerra en Ucrania. Mientras, sigue produciéndose una escalada de los ataques de Rusia en la invasión del país vecino. Este lunes, Kiev ha amanecido entre bombardeos rusos tras meses en calma. Putin sube su apuesta y ataca la capital ucraniana dejando varios muertos.

Joe Biden dejó hace varios días unas palabras que no alentaban a la tranquilidad. El presidente de Estados Unidos aseguró que el 'Armagedón nuclear' está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de cuba. Según el jefe estadounidense, Putin no bromea cuando habla de armas nucleares. "No creo que sea fácil emplearlas sin desatar un Apocalipsis", señaló.