Trump: "El ruido de los molinos de viento causa cáncer"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a lanzar críticas contra las fuentes de energía renovables, en especial contra la eólica, al decir que el ruido de los molinos de viento "causa cáncer". "Si tiene un molino de viento en algún lugar cerca de su casa, felicitaciones, su casa simplemente perdió un 75% en valor. Y dicen que el ruido causa cáncer", ha señalado.

Trump se ha mostrado, desde el inicio de su Presidencia, contrario a la idea de que el cambio climático existe y no pierde oportunidad para demostrarlo.

De hecho, en alguna ocasión ha llegado a decir que si no hay viento, el molino "no funciona", por lo que "puedes olvidarte de ver la televisión esa noche". "'Querido, quiero ver la televisión'. '¡Lo siento! El viento no sopla'", satirizó.