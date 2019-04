Trump reconoce que Rusia estuvo detrás de los ciberataques realizados en el proceso electoral

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que "nunca" tuvieron que haberse filtrado informes difundidos en las últimas horas sobre supuestas operaciones de agentes rusos que pueden incluir material comprometido para él. Son noticias "que no tienen sentido, quizás difundidas por agencias de inteligencia, ¿quién sabe?", afirmó Trump en una declaración al comienzo de la rueda de prensa convocada en Nueva York.

Trump agregó que esos informes "nunca tendrían que haberse escrito, nunca tendrían que haberse 'hackeado' y nunca tendrían que haberse difundido". Señaló también que los datos incluidos podrían ser una "mancha tremenda" para los servicios de inteligencia. El magnate estaba aludiendo a noticias difundidas anoche que indican que agencias de inteligencia de Estados Unidos le informaron de supuestas operaciones de agentes rusos que pueden incluir material comprometido sobre él que podría ser utilizado para chantajearle.

Los informes de inteligencia, sin embargo, sostienen que no se ha podido confirmar mucha información recogida en el documento recibido y que, al parecer, fue compilado por un agente de inteligencia británico retirado. "Creo que es una desgracia" que saliera a la luz pública esta información, agregó Trump.

Los informes citan viajes realizados por asistentes suyos supuestamente para concertar acciones con agentes rusos con el fin de realizar actos que pudieran beneficiarle en las últimas elecciones. También mencionan una presunta grabación de vídeo en la que aparecería con prostitutas en un hotel de Moscú en 2013. Todo ello lo negó Trump en la rueda de prensa y aseguró que cuando sale del país siempre es "extremadamente cuidadoso", rodeado de guardaespaldas y colaboradores. "Siempre les digo que sean muy cuidadosos en las habitaciones de los hoteles, porque puede haber cámaras", insistió. "En esas habitaciones hay cámaras en lugares rarísimos, algunas muy pequeñas", agregó.

Trump reconoció que Rusia estuvo detrás de los ciberataques realizados en el proceso electoral que culminó con los comicios del 8 de noviembre. "'Hackear' es malo, no tendría que haber ocurrido", afirmó, refiriéndose a los informes de inteligencia que indican los ataques cibernéticos rusos pudieron beneficiar al aspirante presidencial republicano. "Sobre el 'hackeo', creo que fue Rusia", agregó, en una posición que cambia opiniones anteriores en las que se mostraba reacio a aceptar que Rusia estuviera detrás de estas acciones de pirateo informático, que afectaron especialmente al bando demócrata.

El presidente electo afirmó que Estados Unidos está sufriendo ciberataques de "todo el mundo", "ya sea Rusia, China o cualquiera". Aun así, Trump dijo que "nunca volverá" a ocurrir a partir de que él llegue a la Casa Blanca. También expresó la necesidad de reconstruir los lazos con Rusia respecto a la "horrible" relación que existe actualmente. "Rusia puede ayudarnos a luchar contra Daesh".

Además, Trump reiteró que pedirá la construcción de un muro en la frontera con México y que ese país terminará pagándolo, "con impuestos o pagos" directos. "No quiero esperar año y medio para hacer un acuerdo con México", afirmó Trump sobre su intención de urgencia de la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, uno de sus principales lemas de campaña. "México pagará por el muro", insistió. Aun así, Trump dijo tener "respeto" por el pueblo de México y su Gobierno, y aseguró que las autoridades mexicanas "no tienen la culpa de lo que está ocurriendo" con la migración ilegal.

Donald Trump, dijo que cederá todo el control de sus negocios a sus dos hijos adultos y a un colaborador, pero no liquidará sus activos en la empresa. Trump, que recordó que si quisiese podría seguir dirigiendo su compañía mientras esté en la Casa Blanca, aseguró en una rueda de prensa que sus hijos no discutirán las decisiones empresariales con él. Su abogada, Sheri Dillon, explicó además que la empresa de Trump no establecerá nuevos negocios en el extranjero durante su presidencia y que las operaciones domésticas serán objeto de una escrupulosa supervisión para evitar conflictos de intereses.

Además, Trump aseguró que va a ser "el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca". Trump dijo que en las próximas semanas se anunciarán "grandes noticias" sobre empresas que van a expandir sus operaciones en el país y recordó los planes dados ya a conocer por compañías como Ford. "Creo que muchas industrias van a volver (a Estados Unidos)".

Trump se refirió en concreto al sector farmacéutico, lamentando que la mayoría de los medicamentos que se consumen en Estados Unidos se fabriquen fuera y señaló que es necesario el retorno de esa producción. Además, expresó su intención de reformar los procesos de compra de productos farmacéuticos para ahorrar "miles de millones de dólares".