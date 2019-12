Trump pide un "juicio inmediato" ante las reticencias de Pelosi de mandar el 'impeachment' al Senado

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde el pasado jueves a un juicio político contra Donald Trump en el Senado, controlado por los republicanos, tras la votación en el Congreso de EEUU. La situación ahora está a la espera de que Nancy Pelosi envíe al Senado los artículos del 'impeachment', indispensables para que se lleve a cabo el proceso, que posiblemente estudiará a partir de enero.

Donald Trump exige ahora que le sometan a juicio político inmediatamente: "Entonces, después de que los demócratas no me dieron el debido proceso en la Cámara, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo llevar a cabo su juicio. En realidad, no tienen ninguna prueba de nada, ni siquiera aparecerán. Ellos quieren salir ¡Quiero un juicio inmediato!", escribió el Presidente de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

Trump hace esta petición ante las reticencias de la líder demócrata Nancy Pelosi, que quiere garantizar la comparecencia de exasesores de Trump, testigos claves en la trama de Ucrania. Pelosi quiere dejar pactado cómo será ese juicio y quiénes testificarán.

Asegura que "por ahora" no hay garantías de que los republicanos vayan a permitir un juicio justo.