Trump critica las acusaciones de Kamala Harris al decir que "invoca" a Hitler: "Soy lo opuesto a un nazi"

Recta final para las elecciones deEstados Unidos, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre de 2024 y la campaña electoral entre los dos candidatos a la Casa Blanca está muy reñida. Tanto la demócrata Kamala Harris como el republicano Donald Trump califican estos comicios como "los más importantes de la historia del país" y aseguran que hay muchas cosas en juego al ganar o perder las elecciones.

Los candidatos afrontan el final de la campaña electoral y siguen tratando de convencer al electorado de los estados indecisos. El último acto de Harris ha sido en Michigan y el de Trump en Georgia. El expresidente estadounidense que aspira a la reelección asegura que él es "todo lo contrario a un nazi". Responde así a las críticas de su rival, quien le acusó de"invocar" a Hitler.

Kamala Harris apura los últimos días de la campaña electoral en un estado clave como es Michigan, donde ha destacado las consecuencias de que Trump vuelva a ser presidente de EE.UU: "Las consecuencias de que Trump volviera a ser presidente otra vez serían brutalmente graves", expresa en un acto de campaña.

Trump y Harris dos rivales que coinciden en que las elecciones de 2024 serán las más importantes del país. "Estas son las elecciones más importantes de nuestras vidas", afirmaba la candidata demócrata. "Creo que van a ser las elecciones más importantes de la historia de nuestro país", destacaba Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca.

Mientras Kamala Harris estaría apostando por celebrar algunos eventos pequeños, Trump trata de impresionar a las multitudes en esta recta final de campaña. Ante la junta asesora nacional de la fe ha elogiado a los cristianos conservadores y ha asegurado que la religión "está amenazada" en el país.

Trump: "No soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi"

En Georgia, otro estado clave, Trump respondía a una declaraciones de Kamala Harris en las que sostenía que es "profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de seis millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses".

"Trump dijo que quería generales como los que tenía Hitler", dijo Harris el pasado 23 de octubre de 2024.

Trump rechaza las críticas de Harris y asegura que él nos un nazi, sino "todo lo opuesto": "No soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi", ha declarado Trump en un mitin en Georgia. "Tuve un padre muy bueno, un tipo duro, que siempre me decía: 'Nunca uses la palabra nazi. Nunca uses esa palabra'. Y luego decía: 'Nunca uses la palabra Hitler. No uses esa palabra'", ha añadido.

"Ha llegado al extremo de llamarme Hitler y cualquier otra cosa que se le ocurra. Es una amenaza para la democracia y no es apta para ser presidenta de Estados Unidos, ¡y sus encuestas así lo indican!", dijo el republicano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com