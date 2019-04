Trump comparece ante la prensa acompañado de cuatro mujeres que acusaron a Bill Clinton de acoso sexual

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha comparecido ante la prensa desde San Luis (Misuri), donde tendría lugar el debate electoral, junto a cuatro mujeres: Juanita Broaddrick, Paula Jones, Kathleen Willey y Kathy Shelton.

Tres de ellas habían acusado a Bill Clinton de acoso sexual. La cuarta, además, había señalado a la candidata demócrata, Hillary Clinton, como la abogada del hombre que la violó.

"Los actos hablan más alto que las palabras. Puede que el señor Trump haya dicho algunas palabras inconvenientes, pero Bill Clinton me violó, y Hillary Clinton me amenazó, no creo que haya comparación", afirmaba Juanita Broaddrick, una de las mujeres que acusó de violación a Bill Clinton.

Ninguno de los casos llegó ante la Justicia. Sólo Paula Jones, que aparece en las imágenes con una gorra, denunció al expresidente en 1994 pero el caso se resolvió con un acuerdo económico extrajudicial. Este acuerdo no impidió que sacara a la luz las relaciones del expresidente con la becaria Mónica Lewinsky.