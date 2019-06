Trump caliente el ambiente antes de viajar a Londres: critica a May y amenaza con poner fin a la cooperación de Inteligencia

Donald Trump ha criticado la gestión de Theresa May sobre el Brexit y sobre el precio del 'divorcio': "Yo no pagaría 45.000 millones de euros. Es un número tremendo". El presidente estadounidense parece apoyar un 'brexit' sin acuerdo y cree que el mejor sucesor para May es Boris Johnson: "Haría un muy buen trabajo, excelente diría yo. Es un hombre con mucho talento".

Al frente de las negociaciones con Bruselas propone al antieuropeísta Nigel Farage, de quien dice que "tiene mucho que ofrecer, es una persona muy inteligente", y es, además, el más votado en Reino Unido en las últimas europeas.

Por otro lado, Trump ha desmentido otra declaración polémica que publicó la prensa británica sobre Meghan Markle, en la que habría dicho que era una "borde".

Por último, un día antes de aterrizar en Londres ha lanzado una amenaza a Reino Unido: si contratan a Huawei el desarrollo del 5G, no habrá más cooperación de Inteligencia.