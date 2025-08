Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no recibe los 600.000 millones prometidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia a Bruselas: si la Unión Europea no cumple con su compromiso de invertir 600.000 millones de euros en la economía estadounidense, subirá los aranceles del 15% al 35% para los productos europeos.

En una entrevista con la cadena CNBC, Trump afirmó que accedió a reducir los aranceles del 30% al 15% tras llegar a un acuerdo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A cambio, Bruselas se comprometía a realizar inversiones estratégicas en energía, tecnología y defensa. Según el propio Trump, ese dinero representa un "regalo" que su gobierno puede invertir "en lo que quiera".

Además, ha amenazado con imponer un arancel de 250% a las farmacéuticas europeas si no se respeta el pacto. El acuerdo, que entrará en vigor el 8 de agosto, también contempla "aranceles cero" para ciertos productos y compras europeas valoradas en más de 750.000 millones de dólares.

Sin embargo, el compromiso no es jurídicamente vinculante. Fuentes comunitarias han reconocido que la UE no puede garantizar que las empresas privadas lleven a cabo las inversiones prometidas, ya que no están bajo el control directo de las instituciones europeas.

Aranceles de Trump para el 7 de agosto

Hasta ahora lo que sabíamos es que elnuevo mapa arancelariode Estados Unidos, beneficiará a los países que hayan cerrado acuerdos comerciales con Washington antes del final del período de negociación. La Unión Europea y el Reino Unido han logrado evitar sanciones más duras, mientras que China ha logrado, de momento, congelar las negociaciones.

Tras la cumbre del 27 de julio entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, se pactó un arancel general del 15% para las exportaciones europeas, la mitad de lo que inicialmente amenazó el mandatario republicano. A cambio, Bruselas se comprometía a inversiones por valor de 600.000 millones de euros en EE.UU. y a compras energéticas y militares estratégicas.

Uno de los casos más llamativos es el de Suiza, que, sin acuerdo, soportará un arancel del 39%. La medida ha sido duramente criticada por empresarios suizos, que la califican de arbitraria e injustificada.

