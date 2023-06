El tremendo error de un conserje que acaba con 20 años de investigación en energía solar

Veinte años de progresos obtenidos en una investigación sobre energía solar fueron destruidos a finales de septiembre de 2020. El conserje del Instituto Politécnico Rensselaer en la ciudad de Troy en Nueva York (Estados Unidos) apagó el congelador de un laboratorio. Lo hizo tras escuchar múltiples "alarmas molestas" que provenían del interior del aparato, pese a que una nota pedía expresamente que nadie lo tocara porque estaba pendiente de reparación, según informa el medio estadounidense CNN.

En la nota que la investigadora responsable del aparato en cuestión -la profesora K. V. Lakshmi- colocó como aviso, no solo se pedía no mover ni apagar el congelador, aunque comenzara emitir ruidos, sino que incluía instrucciones para silenciarlo brevemente. Además, la chica colocó un candado de seguridad en el enchufe e informó al personal de mantenimiento de que la sala en la que se encontraba el congelador no requería limpieza esos días.

Los materiales que contenía el aparato debían conservarse a 80 grados bajo cero y una fluctuación de tan solo tres grados causaría daños, por lo que, cuando la temperatura subió a 78 grados bajo cero por su mal funcionamiento, las alarmas saltaron.

Se dio el aviso, pero debido a las restricciones impuestas por la época de la pandemia, el equipo de mantenimiento del fabricante del congelador no pudo acudir rápidamente a realizar las reparaciones de emergencia pertinentes en ese momento.

El conserje, con aparente buena intención, pensó que no estaba llegando la electricidad al congelador, fue a la caja de fusibles y accionó el interruptor, haciendo lo contrario de lo que pretendía: apagar el suministro eléctrico. Esto provocó que la temperatura subiera a 32 grados bajo cero, según 'The Washington Post'.

Dos décadas de investigación tiradas a la basura

Debido la desafortunada intervención del conserje, se echaron a perder dos décadas de investigación sobre la fotosíntesis con "potencial para ser revolucionario" en la tecnología solar, puesto que la mayoría de las muestras y de los cultivos de células quedaron destruidos e irrecuperables.

Ahora, el centro universitario ha presentado una demanda ante la Corte Suprema del condado de Rensselaer en la que reclama daños por valor de un millón de dólares (unos 916.000 euros) a Daigle Cleaning Systems, la empresa que el centro subcontrata para encargarse de las labores de mantenimiento.

El Instituto Politécnico Rensselaer ha decidido emprender acciones contra la empresa y no contra el conserje directamente porque, según ha declarado Michael Ginsberg, el abogado de la institución, "esto es fruto de un error humano. Sin embargo, el centro de la cuestión es que la empresa de limpieza no capacitó adecuadamente a su personal. Un limpiador debe estar capacitado para no intentar remediar un problema eléctrico".