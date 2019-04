Un musulmán extremista advierte de que "todo el mundo estará pronto bajo la ley islámica"

Inglaterra ha sido este año víctima de tres atentados consecutivos. En los tres casos, los autores han sido hombres nacidos en Reino Unido y, según las autoridades, no son 'lobos solitarios', sino que pertenecen a redes yihadistas.

Abu Rumaysah es uno de los predicadores del odio más enérgico de Reino Unido. Creció en el norte de Londres, y no era musulmán pero se convirtió al Islam a los 19 años. Ahora es padre de cuatro niños y tiene un negocio de castillo hinchables.

En un garaje guarda "la bandera negra del Islam" y de Daesh: "Algún día, cuando llegue la 'sharia', verás esta bandera por todas partes". Explica que, según "un famoso sabio del Islam, Omar Bakri Mohammed, la bandera negra del Islam ondeará algún día en lo alto de Downing Street". En su opinión, "es una posibilidad muy real por el modo en que los musulmanes avanzan" en Reino Unido.

Abu Rumaysah lleva diez años siendo un musulmán extremista. Afirma que ellos no creen en la soberanía de la Reina, ni en que la autoridad esté en manos de los no musulmanes: "Queremos ver esta bandera en todos los países del mundo".

Rumaysah es el portavoz de un grupo de musulmanes radicales que realizan provocadoras protestas contra el gobierno británico: "May, eres una tirana", "Cameron es un tirano".

"La gente de Reino Unido está viviendo en la ignorancia, su país está en guerra y si siguen quedándose callados, eso no les va a ayudar", afirma.

Asimismo, hace referencia a Lee James Rigby, un soldado del ejército británico asesinado en la calle en mayo de 2013 al ser atropellado por dos hombres que después intentaron decapitarlo. Recuerda que la gente salió a la calle a manifestarse enfurecida: "Hay muchos Lee Rigby en los países musulmanes y si estos problemas no se resuelven sólo queda esperar más matanzas y más ciclos de violencia".

Rumaysah fue detenido y puesto en libertad vigilada tras tres días detenidos. Fue visto por última vez en la estación de Victoria Coach Station junto a su mujer embarazada y sus cuatro hijos. Ahora, pertenece a Daesh y vive en Siria con su familia.

La mayoría de los terroristas islamistas en Reino Unido son hombres británicos de 18 a 34 años. Abu Haleema es un predicador extremista que trabaja ocasionalmente como conductor de autobuses. Es una estrella en las redes sociales por subir vídeos en Youtube y Twitter para reclutar a jóvenes musulmanes para el islamismo radical: "Dejad de adorar la democracia y volved a adorar a Alá".

Apoyar a una organización terrorista como Daesh es delito. Consciente de ello, cuando está siendo grabado, Haleema deja claro que no apoya a la organización terrorista. Quiere vivir según la ley islámica, pero el Ministerio del Interior le ha anulado el pasaporte. "Theresa May puede resolver este problema de extremismo muy rápidamente, que nos devuelvan los pasaportes, nos dejen marchar y no quedará ni un solo extremista en este país", explica.

Sin poder salir de Reino Unido, Haleema trata de convertir a Gran Bretaña a la estricta ley islámica, con lo que sería obligatorio que las mujeres fueran completamente tapadas. Además, el alcohol, las apuestas y la homosexualidad estarían completamente prohibidos y bajo la amenaza de castigos extremos.

El castigo por la homosexualidad sería ser arrojado desde lo alto de un edificio; por adulterio, ser lapidado hasta la muerte en mitad de una plaza.

Mohammed Shamsuddin | antena3.com

Los denominados 'predicadores extremistas' se colocan en céntricas calles de Londres donde intentan reclutar a personas no musulmanas para el Islam. Mohammed Shamsuddin es uno de ellos. Afirma que se avecina una "reacción violenta" porque "el gobierno británico no quiere revisar su política exterior, sólo vigilar y condenar a los musulmanes": "Si reprimes a la gente, creas un polvorín que acabará explotando".