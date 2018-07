Tenso debate en el Parlamento Europeo por las trabas al reparto de refugiados

La decisión de los parlamentarios se produce después de un tenso debate sobre la actitud de los 4 países (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) que bloquean la respuesta solidaria del resto. Han sido pocos los eurodiputados que han asistido, pero ha sido un pleno bronco.

En el debate celebrado en la Eurocámara, el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopulos, reconoció sentirse "decepcionado" por la falta de acuerdo de los Veintiocho para aprobar el reparto.



El comisario instó a los eurodiputados a hacer llegar tanto a sus gobiernos como a los medios de comunicación y a la ciudadanía "que es urgente tomar medidas de forma conjunta con los refugiados".



En la misma línea, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, señaló desde el hemiciclo que "no hay más tiempo que perder", y alertó que "el invierno está llegando" tanto para los refugiados como para el porvenir europeo, en una metáfora que hacía alusión a la serie "Juego de tronos".



Desde el Partido Popular Europeo (PPE), Esteban González Pons apoyó la propuesta de la CE para la reubicación de 120.000 refugiados "por ser realista, dar un trato digno a los refugiados y ser una propuesta que garantiza la solidaridad entre los países de la UE".



También el líder de los socialdemócratas europeos, Gianni Pittella, señaló a los Estados miembros como los responsables de la situación de crisis de refugiados que vive la UE al no ponerse de acuerdo en la aprobación del mecanismo de reubicación.



"Europa tiene que volver a ser un modelo a seguir en materia de derechos humanos. Debemos ser una potencia desde el punto de vista humanitario. No podemos rendirnos", añadió Pittella.



Menos dispuestos a apoyar la reubicación de 120.000 refugiados se mostraron tanto los euroescépticos como los conservadores y reformistas (ERC), el tercer grupo de la Eurocámara liderado por los tories británicos.



El eurodiputado y exministro británico del Interior Timothy Kirchove quiso recordar que si no hay unanimidad no se puede seguir presionando para aprobar el mecanismo.



"Me gustaría menos acusaciones a países y más voluntad de encontrar una solución de interés para todos", apuntó.



Por su parte, la líder del eurófobo Frente Nacional francés, Marine Le Pen, aprovechó para pedir el fin de la Europa sin fronteras de Schengen, una actitud por la que fue calificada de "fascista" por el eurodiputado del partido izquierdista griego Syriza Dimitrios Papadimoulis.