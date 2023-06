Se teme que cientos de mujeres y niños quedaran atrapados en la bodega de la embarcación del trágico naufragio de Grecia

La Policía detiene a varias personas tras el naufragio en aguas del Mediterráneo en el que murieron 84 personas. Son nueve ciudadanos egipcios que se encontraban entre los supervivientes. Están acusados de organización criminal y tráfico ilegal de personas. Cobraban entre 4.000 y 6.000 euros por migrante.

Se calcula que en el barco iban unas 750 personas. Entre el centenar de supervivientes encontrados, no hay ningún niño, ni ninguna mujer. Se cree que quedaron atrapados en la bodega de la embarcación. Además, creen que todavía hay más de 200 desaparecidos, aunque el dispositivo de búsqueda se da prácticamente por finalizado.

Las condiciones meteorológicas, el frío y el viento hicieron que las mujeres y los niños se refugiaran en la bodega, de donde no tuvieron forma de escapar. Los supervivientes, casi todos hombres, aseguran que llevaban cinco días sin agua, hacinados, antes de que se enviara una señal de socorro.

El barco naufragó en uno de los puntos más profundos del mediterráneo, la llamada fosa de calipso, donde la profundidad ronda los 4.000 metros, por lo que será difícil recuperar los cuerpos. Según las autoridades griegas, los pasajeros rechazaron la ayuda. Algo que se contradice con los testimonios de los supervivientes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, "está horrorizado" por el naufragio ocurrido en las costas de Grecia y ha asegurado que todas las personas que "buscan una vida mejor" merecen "dignidad y seguridad".

La ONG Amnistía Internacional asegura que es necesario la existencia de rutas "seguras y legales" hacia Europa. "Esta es una tragedia de proporciones inimaginables, más aún porque era completamente prevenible. Exigimos una investigación urgente, exhaustiva, independiente e imparcial sobre qué sucedió para causar esta catástrofe, y que se brinde asistencia y apoyo a los supervivientes".

Borrell lamenta las muertes y Amnistía pide investigar el naufragio en Grecia

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se ha pronunciado por el trágico naufragio que ha acabado con la vida de casi un centenar de 80 personas. "No tengo palabras para describir la tragedia de Pylos. Estos eventos no pueden seguir ocurriendo, no en el año 2023", ha lamentado Borrell en su cuenta de Twitter.

"Es nuestra responsabilidad colectiva encontrar soluciones sostenibles para las personas migrantes y refugiadas; merecen seguridad y dignidad humana", añade.

Tres días de luto en Grecia por la muerte de los migrantes

El Gobierno de Grecia declaraba tres días de luto nacional a causa de la muerte de cerca de 80 migrantes tras el hundimiento en una embarcación. El luto estará hasta la medianoche del viernes 16 de junio.

La Guardia Costera de Grecia afirmó en un comunicado que la embarcación fue detectada por un avión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y dos buques que pasaron por la zona, "sin que pidiera asistencia".