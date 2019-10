Una anciana de 90 años ha sido multada y expulsada de un autobús por no haber renovado su tarjeta en la ciudad italiana de Carrara. La mujer, Maria Graziani, fue humillada por el supervisor del autobús, una historia que ha enfadado a las redes sociales.

Tras darse a conocer la noticia, la anciana ha recibido la visita del alcalde de la ciudad, Francesco De Pasquale, a quien reconoció que sintió "ganas de llorar por la humillación".

El 'Ilsussidiario' ha entrevistado a la mujer, que cuenta que "desde que se sabe lo que pasó, el teléfono nunca dejó de sonar". "Fue realmente emocionante sentir la cercanía de todas estas personas. El alcalde inmediatamente demostró ser una persona muy sensible ", ha asegurado.

La anciana, según cuanta su sobrina en Facebook, se había olvidado de renovar su tarjeta para el transporte público y se encontró frente a un supervisor bastante inflexible. A pesar de haber pedido pagar un nuevo boleto, Maria fue expulsada del autobús y multada con 40 euros. "Me trató mal y me hizo llorar: nunca me había pasado en 90 años", reconoce la anciana.