El sucesor de Johnson será el tercer primer ministro consecutivo en llegar al poder sin ser elegido en las urnas

Con la dimisión de Boris Johnson, los primeros políticos 'se postulan' para sucederle. Hoy suena un nombre nuevo, Tom Tugendhat, un moderado al que consideran una estrella en ciernes en el partido conservador, que además quiere "acelerar" el relevo de Boris Johnson. La primera candidata fue Suella Braverman, la Fiscal General del Reino Unido, y se sigue apostando fuerte por algunos de los exministros de Jonhson.

Se prevé que la pugna esté ahí. El desafío es ahora evitar que la carrera sucesoria se convierta en una guerra civil, sobre todo porque hay mucho malestar porque Johnson continúe en el número 10. No es nada que sus predecesores no hubiesen hecho, pero mientras que David Cameron y Theresa May se fueron por el rechazo a sus proyectos políticos, en el caso actual el problema es de fallos personales.

Para muchos 'tories' ahí está la diferencia y recomiendan su desalojo cuanto antes. Lo que sí se ha anunciado es que Johnson estará en el cargo hasta octubre, de forma interina, mientras se elige a su sucesor o sucesora. Tras las dimisiones en masa desde que estalló el 'partygate', el 'premier' se aferró a su cargo y prometió que continuaría al frente del Ejecutivo británico. No obstante, la ola de dimisiones han hecho que finalmente no pudiera continuar en el cargo.

Tercer primer ministro sin pasar por las urnas

El sucesor o sucesora de Boris Johnson se enfrentará a un país "en crisis" desde hace años y, sobre todo, no habrá sido elegido en las urnas. De hecho, será el tercer jefe de gobierno consecutivo que entrará en el 10 de Downing Street en esa situación. Así comenzó el propio Boris Johnson y antes que él, Theresa May. Ella, a su vez, llegó al cargo tras la dimisión de David Cameron.

Cameron se fue en 2016 porque el brexit ganó en las urnas. En 2019, fue Theresa May la que abandonó, por fracasar en las negociaciones del brexit. Boris Johnson la sustituye y consigue para los británicos salir de la Unión Europea. Eso, entre otras cosas, le supone arrasar en las siguientes elecciones. Ahora, Boris Johnson se marcha envuelto en varios escándalos de mentiras y corrupción.