Boris Johnson continuará como primer ministro de Reino Unido hasta octubre de forma interina

"Es triste tener que dejar el mejor trabajo del mundo. El proceso para elegir nuevo líder comienza ahora", con estas palabras Boris Johnson ha anunciado hoy que dejará su cargo. No obstante, mantendrá sus funciones al frente del Gobierno británico hasta octubre, de forma interina, mientras se elige a su sucesor. "El Partido Conservador debería tener nuevo líder y por tanto primer ministro. He hablado con el partido para empezar el proceso y el calendario lo anunciaremos la próxima semana, hoy he nombrado un nuevo gabinete que dirigiré hasta que haya un nuevo líder", ha confirmado.

Tras las dimisiones en masa desde que estalló el 'partygate', el 'premier' se aferró a su cargo y prometió que continuaría al frente del Ejecutivo británico. "El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles cuando se le ha entregado un mandato colosal es seguir adelante, y eso es lo que voy a hacer", aseguró tras la polémica. Sin embargo, las presiones de su partido de las últimas semanas le han pasado factura y han abocado a Johnson a la renuncia.

A pesar de este varapalo, el político ha celebrado los "logros" conseguidos durante su mandato. "Estoy inmensamente orgulloso de los logros de este Gobierno, desde el Brexit hasta fortalecer nuestras relaciones con el continente durante más de medio siglo. Recuperar el poder para que este país haga sus propias leyes en el Parlamento, ayudarnos entre todos a superar la pandemia, ofrecer el lanzamiento de vacunas más rápido en Europa, la salida más rápida del confinamiento y, en los últimos meses, liderar a Occidente en la lucha contra Putin en su agresión contra Ucrania", ha dicho.

Lo cierto es que Reino Unido ha sido uno de los principales apoyos de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Por eso, hoy el presidente Volodímir Zelenski ha remarcado su "acción decisiva" a la hora de brindar ayuda militar y económica.

Carrera por la sucesión entre los 'tories'

Después del anuncio del 'premier' británico, los 'tories' han comenzado la carrera por la sucesión. Algunos nombres ya comienzan a sonar con fuerza como el de Dominic Raab, actual secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad y número dos del Ejecutivo. Precisamente Raab fue quien reemplazó a Johnson cuando estuvo hospitalizado tras contagiarse de coronavirus en abril de 2020.

Entre los favoritos de los conservadores también estaría la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, y Jeremy Hunt, miembro del parlamento del Reino Unido para la circunscripción de South West Surrey. Asimismo, en la carrera por el liderazgo también podría estar el secretario de Defensa, Ben Wallace, que cuenta con el beneplácito 'tory'.