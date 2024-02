Stella Assange: “Julian Assange no sobrevivirá si es extraditado a Estados Unidos”

El destino de Julian Assange se decide esta semana en el tribunal británico encargado de resolver la disputa en torno a la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos. Encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Londres) desde abril de 2019, la vista de dos días que arranca este martes en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales es la última vía legal que le queda a Assange en Reino Unido para evitar su envío al país que lo acusa de 17 cargos de espionaje y uno de pirateo informático.

Si los dos jueces responsables de determinar si le permiten apelar contra la orden de extradición firmada en 2022 se decantan a favor del Gobierno estadounidense, la única oportunidad para Assange será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con base en Estrasburgo. Su equipo, encabezado por su mujer, la abogada Stella Assange, mantiene que se trata de un caso de libertad de expresión, y advierte de que, si es enviado a Estados Unidos, Julian Assange morirá. Antena 3 Noticias ha hablado con ella.

Pregunta: ¿Por qué es tan importante lo que pasa esta semana?

Respuesta: Esta es la última vista, Julian Assange no puede apelar ya en Reino Unido. Si pierde el caso esta semana, Reino Unido moverá ficha para extraditarlo. Sabemos que en otros casos han extraditado a gente en 24 horas de la decisión, así que estamos extremadamente preocupados.

P:Usted misma ha advertido de que si lo mandan a Estados Unidos, Julian Assange morirá, ¿por qué lo dice?

R: Julia no sobrevivirá la extradición, por varios motivos: estará en prisión en Estados Unidos, pero la agencia que decidirá bajo qué condiciones no es la Oficina Penitenciaria, sino que serán, de hecho, departamentos como la CIA, el FBI… etcétera, es decir, las agencias sobre las que Julian ha estado implicado en exponer sus actividades y sabemos, es más, que la CIA, bajo Mike Pompeo, durante la Presidencia de Donald Trump, había planeado asesinar a Julian, de acuerdo con investigaciones en profundidad que han salido de Estados Unidos.

P:¿Duda de la capacidad de Estados Unidos de ofrecer garantías, en caso de que Julian Assange sea extraditado?

R: Las mismas agencias que conspiraron para asesinar a Julian serán las que determinarán si se le pone bajo fórmulas extremas de aislamiento. Las evidencias médicas del proceso de extradición muestran que Julian presente un alto riesgo de suicidio, será conducido a cometerlo si es forzado a un aislamiento extremo. Las supuestas garantías diplomáticas facilitadas por Estados Unidos son, de hecho, una licencia para torturarlo: no impiden a Estados Unidos ponerlo en aislamiento, lo que dicen es que las autoridades norteamericanas si lo consideran necesario en el futuro, lo pondrán precisamente en esas condiciones que lo conducirán a quitarse la vida.

P: Las evidencias del precario estado de su salud mental habían sido tenidas en cuenta anteriormente en el proceso, ¿por qué ya no cuentan?

R: Las evidencias médicas que muestran que Julian presenta un riesgo severo de suicidio si es extraditado a Estados Unidos fueron aceptadas por el Tribunal Superior, aquí en Reino Unido, y esto se mantiene. Lo que ha cambiado es que el Gobierno de Estados Unidos, tras perder el caso inicialmente, emitió estas llamadas ‘garantías diplomáticas’, de las que Amnistía Internacional dijo que no tienen ninguna validez, son, de hecho, garantías condicionales que dicen que si Julian hace cualquier cosa que las autoridades de Estados Unidos no crean que está justificada, pueden ponerlo bajo las mismas condiciones que van a provocar su muerte.

P:¿Confía en el sistema judicial británico?

R: Por supuesto, todo esto tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y Reino Unido, no solo a nivel político, sino a nivel judicial también, Reino Unido no quiere hacer que sea más difícil que Estados Unidos acepte extradiciones aquí.

P: Julian y usted tienen dos hijos, ¿cómo se encuentran como familia?

R: Es imposible describir por lo que hemos pasado, y estamos pasando, y ahora estamos acercándonos a una situación mucho más crítica, en la que la vida de Julian está en juego, y en la que no sabemos cómo el Gobierno británico actuará, si respetará una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque este es un debate muy caliente en Reino Unido. Julian está en serio riesgo de estar en Estados Unidos muy pronto, si pierde esta ronda, y teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta ahora en los tribunales británicos, el hecho de que han elegido no analizar las evidencias de que Mike Pompeo pidió planes concretos para asesinar a Julian, que incluso esto no se considere nos lleva a esperar lo peor. No hay nada que quisiera más que estar completamente equivocada, pero sinceramente creo que las cosas están en este punto.

