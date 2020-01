A las 20:02 en México, (las tres de la madrugada en nuestro país) del pasado viernes 10 de enero las cámaras que monitorizan la actividad del volcán Popocatepetl fueron capaces de captar el paso de un asteriode que llevaba siendo vigilado por la NASA tras considerarlo "potencialmente peligroso" debido a su tamaño, 550 metros de ancho , y de la velocidad a la que viajaba.

A pesar de ser calificado de esta manera, el paso del asteroide por nuestro planeta no entrañaba ningún peligro ya que el meteorito llamado "2019UO" pasaría por la Tierra a 4.5 millones de kilómetros, lo que supone una distancia segura de no ser porque en su trayectoria se hubiese cruzado algún objeto estelar que hubiese desviado su trayectoria, pero al no suceder este hecho el paso del 2019UO por nuestro planeta se queda, tan solo, en un hecho curioso.

Las imágenes han sido publicadas por las cámaras de alta resolución del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en México. En el vídeo se observa cómo de repente una enorme ráfaga de luz aparece en el centro de la imagen para después quedarse en una pequeña estela de luz en medio de la noche.