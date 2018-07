Al Sisi inaugura el nuevo canal de Suez en "una situación complicada" para Egipto

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, inauguró este jueves en la ciudad de Ismailiya el nuevo canal de Suez, una obra de 72 kilómetros que reducirá el tiempo de navegación y aumentará la capacidad de esta vía.



En una gran ceremonia en la que el presidente de Francia, François Hollande, fue el invitado de honor, Al Sisi dio por inaugurada con su firma esta obra de ingeniería, que ha sido construida en 12 meses y con la que las autoridades esperan casi triplicar sus ingresos, en menos de diez años.



"El pueblo egipcio construyó el canal de Suez en una situación económica y de seguridad muy complicada. Los grupos terroristas y extremistas, los que llamo hijos del mal, pretendían hacer daño a los egipcios y frenar su avance hacia la modernidad", aseguró Al Sisi en su discurso tras la rúbrica del documento.



El presidente egipcio reiteró que todos los trabajadores del canal y las Fuerzas Armadas "no trabajaron en condiciones normales sino en una situación de lucha contra el terrorismo", un problema que Al Sisi aseguró que los egipcios superarán "sin duda alguna".



Al Sisi, que se salió del discurso que traía escrito para este evento, explicó que existen "ideas extremistas" en Egipto que tienen el objetivo de "destruir el país" y alertó de que si no se lucha contra ellos "lo acabaran quemando por completo".



Durante el discurso del presidente, dos barcos cruzaron por el antiguo y nuevo tramo del canal (de 35 kilómetros de longitud), cuyo objetivo es permitir que las naves circulen en ambos sentidos.



Las autoridades egipcias prevén que el número de barcos que transitan por el canal (un promedio de 49 cada día) se duplique en menos de 10 años, así como los ingresos que percibe el Estado, de los 5.300 millones de dólares de 2014, a más de 13.000 millones en 2023.



"Los egipcios prefirieron entregar educación a la humanidad y no destrucción, con sus ulemas e intelectuales que trabajan, para cambiar el discurso político" y luchar contra el radicalismo, afirmó.



Asimismo, aseguró que este nuevo tramo del canal "devuelve la confianza a las egipcios" y describió este proyecto como "el primero de los mil pasos que los egipcios están dispuestos a avanzar" hacia el desarrollo del país.



"Nunca jamás alguien podrá vengarse de Egipto, mientras el pueblo egipcio siga unido y trabaje codo con codo", subrayó el presidente egipcio, quien puso de ejemplo al jeque de Al Azhar, Ahmed al Tayeb, y al papa copto Tawadros, sentados juntos en la misma sala, presenciando la celebración.



Por su parte, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Mohab Mamish, aseguró que este evento es la celebración del "inicio del desarrollo del Egipto del siglo XXI", con este primer proyecto. Tanto Al Sisi como Mamish reiteraron en varias ocasiones que este evento fue elaborado en tan solo un año "gracias al trabajo de los egipcios" y ambos celebraron que esto será un ejemplo para las futuras generaciones.