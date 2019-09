Algunos informes en Estados Unidos sugieren que un "ataque acústico" causó síntomas similares al personal de los Estados Unidos, lo que generó especulaciones sobre un arma sónica secreta. Sin embargo, un equipo canadiense sugiere que las neurotoxinas de la fumigación de mosquitos son la causa más probable. El virus Zika, transmitido por mosquitos, era un problema de salud importante en ese momento.

El llamado "síndrome de La Habana" causó síntomas como dolores de cabeza, visión borrosa y mareos. Llegó a los titulares internacionales cuando Estados Unidos anunció que más de una docena de empleados de su embajada cubana estaban siendo tratados. Cuba negó cualquier sugerencia de "ataques", y los informes llevaron a una mayor tensión entre las dos naciones.

En julio, un estudio académico de Estados Unidos mostró "anormalidades cerebrales" en los diplomáticos. "No se imagina, todo lo que puedo decir es que se puede encontrar la verdad", dice uno de los autores. El equipo canadiense del 'Brain Repair Center' en Halifax cree que ahora tiene la respuesta.

Los diplomáticos canadienses se vieron afectados por reacciones similares a sus homólogos estadounidenses, aunque el estudio señala que los síntomas de los canadienses fueron más graduales que el "estímulo auditivo agudo, direccional" en algunos de los casos estadounidenses.

El estudio señala que las pruebas realizadas en 28 participantes, siete de los cuales fueron evaluados antes y después de ser enviados a La Habana, respaldan un diagnóstico de lesión cerebral adquirida por diplomáticos y sus familias mientras estaban en Cuba.

Los patrones de lesión cerebral "plantean la hipótesis de una exposición recurrente a bajas dosis de neurotoxinas", según el informe. Específicamente, los resultados fueron coincidentes con una intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, que se trata de una enzima importante en el sistema nervioso humano, y bloquearla a través de un inhibidor puede provocar la muerte. El arma química Sarin es un ejemplo de un potente inhibidor de la colinesterasa, como lo es la sustancia que se utilizó en el asesinato de Kim Jong-nam , el medio hermano del líder de Corea del Norte.

Sin embargo, las dosis bajas y consistentes que los investigadores creen que fueron utilizadas son comparables a la exposición a pesticidas comerciales. La fumigación en Cuba aumentó después de que el país "declarara la guerra" al virus del Zika en 2016, rociando gas alrededor o incluso dentro de las casas de los diplomáticos. Los registros de la Embajada mostraron un aumento significativo en la fumigación con la exposición semanal a altas dosis de pesticidas.

El virus del Zika, transmitido por mosquitos, afectó a 47 países de América Latina y el Caribe ese año, causando microcefalia en algunos recién nacidos.

Los investigadores canadienses dijeron que probar la causa definitiva es "difícil, si no imposible en este momento", pero que su hipótesis ofrecía "una explicación plausible". Sin embargo, "no se pueden descartar otras causas". El estudio se centró exclusivamente en canadienses y no cubrió a ningún diplomático estadounidense, sus familias o residentes cubanos de La Habana.

John Babcock, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, ha explicado a los periodistas que "hasta la fecha no se ha identificado una causa definitiva de los incidentes de salud" y el gobierno canadiense está explorando "todas las vías". El gobierno de los Estados Unidos nunca ha hablado oficialmente sobre cuál piensa que podría ser la causa de los síntomas inusuales.

Los medios estadounidenses han citado a funcionarios del Departamento de Estado que se refieren a un "ataque sónico", y un estudio médico estadounidense encontró anormalidades cerebrales en diplomáticos estadounidenses.