"Lo siento, necesito dinero para droga", así ha sido la nota que ha dejado este ladrón

Normalmente los robos se relacionan con la violencia. Sin embargo, no siempre es así. En Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, en los últimos meses se está viviendo una oleada de robos. Pero siendo esto preocupante, no es, ni de lejos, lo que más sorprende.

Estos actos delictivos no están siendo como otros, sino que se tratan de ladrones educados: roban y después muestran su arrepentimiento en una nota. Según el medio estadounidense 'TMZ', es las últimas noches ha habido 10 negocios asaltados y vandalizados en la ciudad de San Fernando. La Policía alega que se puede tartar de la misma persona.

Se sospecha esto no solamente por el modus operandi del ladrón, sino porque en al menos una de las empresas a las que ha accedido a robar, dejó una nota de disculpa y la promesa de que nunca regresará a ese local. "Lo siento, necesito dinero para drogas, no volveré", rezaba el 'post it' dejado en uno de los locales.

Un robo no muy gentil

A pesar de este acto, el ladrón no tuvo miramientos con el comercio que saqueó. De hecho, el dueño de un negocio que recibió esta nota, le dijo a 'FOX 11' en Los Ángeles, que el ladrón dejó varios vidrios rotos por todas partes. También rompió hasta destrozar la caja registradora. Robó billetes, pero dejó las monedas, aunque esparcidas por todas partes.

No es el único negocio que este ladrón ha asaltado, esa misma noche entró en otro local y las cámaras de seguridad lo captaron escribiendo la nota.

Pequeños negocios víctimas de robos

El medio 'KTLA 5' señala que en los últimos siete días, al menos siete negocios fueron atacados por ladrones. Restaurantes, cafeterías... Locales que, posteriormente, tienen que hacer frente a las pérdidas causadas por este hecho delictivo.

El martes pasado, la empresa 'Coffee Company' fue asaltada. El ladrón entró a la fuerza y se escapó con la caja registradora. El propietario señaló que esa semana había sido "una montaña rusa de emociones". Aseguró que dentro de la caja había solamente 6 dólares pero que le costaría 1.000 remplazarla.

Un local no muy lejos de este, un restaurante, fue asaltado dos veces en una semana. Aquí las cámaras captaron al ladrón entrando a través de una ventana con el cristal roto y dirigiéndose a la caja registradora. Es aquí donde captaron al susodicho escribiendo una nota.

El medio mencionado alega que los dueños de los negocios locales están planeando una reunión con el jefe de Policía de San Fernando con el objetivo de abordar esta ola de criminalidad.

