Sergei Surkov, ciudadano ruso movilizado: "No nos van a dar instrucción antes de enviarnos al combate"

Las fronteras rusas son testigo de la situación tan complicada que viven muchos hombres que tienen temor de que los llamen a las filas. Son más de 115.000 los hombres que están en edad de ser llamados los que habrían abandonado ya el país. Escenas como las que se aprecian en las imágenes que acompañan esta noticia se repiten en toda Rusia, enfrentamientos entre reclutadores y movilizados, una situación tensa por la que Putin ha tenido que intervenir: "Les pido a los gobernadores que ayuden a las familias de los campesinos movilizados, es de suma importancia", ha dicho.

El ciudadano ruso movilizado, Sergei Surkov, explica que "no nos van a dar instrucción antes de enviarnos al combate. En dos días nos envían a Jersón". No tienen de nada, aunque su fusil si que se lo han entregado. Mientras el falso referéndum de anexión en las provincias ucranianas llega a su fin, soldados se aseguran de que la gente vote y la urna circula casa por casa de la mano de dos mujeres. Este martes, el expresidente ruso, Medvedev, ha defendido el uso de armas nucleares y ha dicho que las amenazas de Putin no son un farol.

Este temor a ser movilizados por Rusia y el miedo a que el Kremlin cierre las fronteras provoca que miles de rusos en edad militar crucen a Georgia por el paso de Verjni Lars.

Guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania continúa y la defensa ucraniana, que se había mostrado capaz de derribar hasta el 75% de los misiles rusos y había mantenido la aviación rusa a distancia, se está viendo desafiada por el creciente uso por parte de Rusia de drones kamikazes fabricados por Irán, además de por los ataques contra infraestructuras clave.

Las defensas aéreas ucranianas en el oblast de Mykolaiv, en el este, han destruido tres drones iraníes "Shahed-136" según fuentes militares de Kiev. Lo que también se menciona en el comunicado es que sus fuerzas armadas "están buscando métodos eficaces para contrarrestar" los drones y que están "ganando experiencia" en ello.